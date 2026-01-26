יום שני, 26.01.2026 שעה 16:45
תמונת הניצחון: הספורטאים קיבלו את הדרכונים

בדרך לאולימפיאדת החורף: הסאגה הגדולה הגיעה לסיומה, ואתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון ייצאו בשבוע הבא לאירוע הספורט היוקרתי במילאנו

|
מריה סיניוק וג’רד פיירסטון עם הדרכונים (פרטי)
מריה סיניוק וג'רד פיירסטון עם הדרכונים (פרטי)

אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון, שלושת הספורטאים שייצגו את ישראל באולימפיאדת החורף,  קיבלו את הדרכונים הישראלים הקבועים, בעקבות חשיפת ONE - והם ייצאו לאירוע הספורט בשבוע הבא במילאנו-קורטינה.

כזכור, בגלל התקנה שקובעת כי עולים חדשים לא רשאים לקבל דרכון קבוע אלא אם הם שוהים במדינה 36 חודשים מתוך 60, הם היו צריכים את אישור שר הפנים לכך. אלא שבהיעדר אשר פנים מכהן בממשלה, לא היה מי שיחתום להם על קבלת הדרכון באופן חריג.

בעקבות זאת, החל מאבק על קבלת הדרכונים הקבועים בעקבות חשיפת תוכנית שיחת היום ב-ONE. בסופו של דבר, הממשלה והכנסת אישרו להעניק לראש הממשלה סמכויות לאשר את הנפקת הדרכונים עבורם, ולאחר שראש הממשלה חתם על כך הם אכן קיבלו אותם.

אולימפיאדת החורף במילאנו קורטינה (IMAGO)אולימפיאדת החורף במילאנו קורטינה (IMAGO)

רשות ההגירה והאוכלוסין העניקה את הדרכונים בהליך מהיר

כעת, אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון יוכלו לייצג את ישראל באולימפיאדת החורף 2026, והם יוצאים בראש שקט לשם לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה העניקה להם את הדרכונים בהליך מהיר. שניים מהם כבר הגיעו ארצה וקיבלו מהוועד האולימפי את הציוד והתלבושות לקראת הנסיעה. בדרך לאולימפיאדת החורף, יש להם כבר תמונת ניצחון אחת.

