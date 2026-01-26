נדחה ערעור ראשל"צ לקיום משחק חוזר מול ר"ג

אחרי הקטטה הענקית במפגש בין מכבי ראשון לציון לבין מכבי עירוני רמת גן, בו הורחקו שחקנים ובסופו של דבר נגמר ב-87:99 לחניכיו של שמוליק ברנר, הקבוצה הכתומה שהפסידה החליטה לערער על התוצאה ולדרוש משחק חוזר בטענה לכך שזה השפיע על תוצאת הסיום.

באיגוד הכדורסל של ישראל בחרו שלא להיענות לדרישה של מכבי ראשון לציון והערעור נדחה, מה שאומר שלא יתקיים משחק חוזר בין שני הצדדים, והניצחון ב-12 הפרש של מכבי עירוני רמת גן יישאר כמו שהוא.

“הערעור נדחה במלואו”: ההסבר המלא

נרשם במכתב: “מבלי להקל ראש בתחושת המועדון, ומבלי להתעלם מהכשלים בדוח המקצועי, לא קיימת סמכות משפטית או תקנונית להתערב בתוצאת המשחק. המשחק הוכרע במגרש וההכרעה על כל מורכבותה עומדת בעינה”.

עוד נרשם: “לפיכך, הערעור נדחה במלואו. תוצאת המשחק תישאר על כנה, ולא יתקיים משחק חוזר. כמו כן, נדחות הבקשות לביטול הקנסות ולמתן הוראות מחייבות לצוותי השיפוט”.

לסיכום: “איגוד הכדורסל נמצא בעיצומו של תהליך מול איגוד השופטים ומנהלת הליגה הנוגע לבקרה ושקיפות, לטובת חיזוק אמון הציבור, נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה נוספת”.