נביא: האמירה של רונאלדו על קאריק ב-2021

אי אפשר היה לדמיין פתיחה יותר חלומית למייקל קאריק במנצ’סטר יונייטד. מאז שאקס השדים האדומים מונה למאמן, הקבוצה שיחקה את שני המשחקים הכי קשים שיש, דרבי מול מנצ’סטר סיטי ואתמול (ראשון), נגד מוליכת הטבלה, ארסנל, בחוץ, כשהיא מנצחת בשניהם תוך יכולת משכנעת. יש מי שחזה זאת כבר לפני 4 שנים.

בחזרה לסוף שנת 2021. אולה גונר סולשיאר בדיוק פוטר מיונייטד, ובזמן לפני מנויו של אריק טן האח, קאריק היה המאמן הזמני לתקופה של כמה משחקים. באותו זמן, מי ששיחק בקבוצה, הוא גם אחד ששיתף פעולה עם קשר העבר במדי השדים האדומים, לא אחר מכריסטיאנו רונאלדו, שנתן אמירה שצפויה להפוך לניבוי עתידות.

“שום דבר לא בלתי אפשרי בשביל קאריק”

“מייקל קאריק היה מעולה כשחקן והוא יכול להפוך גם למאמן כזה. שום דבר אינו בלתי אפשרי בשביל הבחור הזה. באופן אישי, אני גאה שיצא לי לשתף איתו פעולה כשחקן וגם להתאמן תחתיו”, אמר הפנומן הפורטוגלי בדצמבר 2021, ממש נבואה שהגשימה את עצמה.

מייקל קאריק מתדרך את כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

מי שחולק על דעתו של רונאלדו, הוא רוי קין: “כל אחד יכול לנצח שני משחקים, הם צריכים מאמן עם שם גדול יותר”. ריו פרדיננד מיהר לענות לו: “אנשים אומרים שלא משנה מה קאריק יעשה, הוא לא צריך לקבל הזדמנות לאמן את מנצ’סטר יונייטד, זה חוסר כבוד בלתי נתפס”.