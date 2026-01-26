הקהל, מדר והאם פנה לשחקן מכבי? ינאי מדבר

בעלי הפועל ת”א, עופר ינאי, עורר סערה גדולה אתמול (ראשון), כשלאחר שטען לטעויות שיפוט במשחק של קבוצתו נגד הפועל ב”ש/דימונה, הוא נכנס לתוך תחומי המגרש במהלך שגרר תגובות נזעמות מאיגוד השופטים. ינאי עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ראית את הטענות שהוציאו באיגוד הכדורסל נגדך.

”להעניש את השופטים זה לדעתי ממש לא יפה לעשות כי הם לא יודעים להתמודד עם זה, לדעתי זה דבר לגיטימי מה שעשיתי. זה לא היה מיהירות, דאגתי לשחקנים שלי והיה משחק אגרסיבי, 26 זריקות מהקו במחצית, לא יודע אם יש סטטיסטיקה כזו וזה הרגיש לי שהמשחק יוצא משליטה, חששתי לשחקנים שלי ורציתי להתקרב קצת שלא ייסחפו. אני מתנצל בפני השופטים ואני ארים טלפון לא להעניש אותם, כי איך אתה מתמודד עם מישהו שניגש למזכירות, צריך שילמדו אותם, הם היו רגילים לסיטואציות האלו בצהוב ולא הרגישו שזה משהו רע”.

כמו שמעון מזרחי. אז צריך להעניש?

”אם אני ניגש פעם אחת כי אני חושש שהשחקנים ייפצעו אז זו בעיה?”.

אתם מוליכים את היורוליג ומה קורה עם הקהל שלכם? אני הייתי בטוח שיהיה סולד אאוט, הקהל לא רוצה לחגוג עם הקבוצה שלו?

”צריך להסתכל על הצד החיובי. הרבה אוהדים מגיעים ויש סיטואציה שקורעת את האוהדים, אני בחרתי להעביר את הקבוצה להיכל וזה מה שהחלטתי, זה כואב לחלק מהאנשים וחלק מהם עם רגשות שליליים כלפיי, יש משפחות קרועות בהפועל. הורים מגיעים וילדים לא, אני מציע שמי שרוצה לכעוס שיכעס עליי, להיות בסיטואציה שהקבוצה נכנסת לרגעי המבחן ולא מקבלת את רוב התמיכה והאהבה מהקהל, זה לא בסדר”.

אתה מאוכזב?

”מאוד, אבל אני זה לא הסיפור. אם אני רואה משחק בטלוויזיה של מכבי נגד פנאתינייקוס והם במקום ה-14, אולם מפוצץ ותפאורה מדהימה, ואצלנו זה 8 אלף אז זה דבר שבעיניי פוגע במותג של הפועל. זו קהילה שלמה ושבט, צריך לשים את המחלוקות בצד ולעמוד לצד הקבוצה”.

בזה אתה מקנא במכבי?

”אני לא אדם שמקנא, אבל כן כואב לי לראות את הפוטנציאל שלנו לא בא לידי מימוש. הקהילה של הפועל היא עצומה והיא לא צריכה להיות חצי ממכבי”.

מה קורה עם ים מדר? מצד אחד יש קבוצה נהדרת, מצד שני אולי איטודיס עושה טעות שהוא לא משלב יותר את הישראלים, הוא ייפגע מזה ויאבד אותם, איך אתה רואה את זה וכבעלים מנסה לעשות שקט?

”אני ישבתי עם הישראלים והבהרתי שאני מבין את התסכול, כל אחד רוצה לשחק, בטח שהוא מתאמן כל השבוע וגם נרשם לסגל, אבל הם שחקנים מקצוענים ויש סיטואציה שלא הייתה אף פעם קבוצה כמו הפועל של השנה. גם מכבי נבנתה לשליש תחתון של יורוליג מבחינת עומק הסגל, הפועל זה כמו פנאתינייקוס לדוגמא שיש שחקן שהוא MVP יורוליג ופתאום לא משחק דקה, ברגע שזה משרת אותנו אז אנחנו מבינים שהשחקנים לא משחקים, אבל כן צריך לראות איך לשלב אותם יותר ביורוליג.

“הדבר השני שהוא חשוב, אני טיפה מבוגר אז אני יודע להפריד בין העיקר לטפל ואני אמרתי שיש לנו סיכוי לזכות ואנחנו משקיעים המון כדי שיהיה סיכוי לגיטימי ולזכות. אנחנו לא יכולים לעלות ולשחק לבד, אז הכל תלוי בהם ואנחנו מתעסקים בהיסטוריה, הם צריכים להחליט אם הם מתעסקים בתסכולים או בהיסטוריה”.

אבל תסתכל על ים מדר, יש תסכול, איפה עומד הארכת החוזה שלו?

”ראינו שזה לא עושה טוב שמתעסקים עם המו”מ, התחילה תקופה פחות טובה שהתחלנו להתעסק בכל זה אז בינתיים שמנו בצד אחד, כולם נמצאים בחוזים נדיבים וחלקם גם נדיביים +, אנחנו פה לא בשביל לרצות שחקנים ואוהדים, אנחנו רוצים להצעיד קדימה את הקבוצה”.

“לא חושב שמכבי במשחק מולי”

למכבי יש את הכסף לים מדר?

”אם היה אז היו מביאים את טייריק ג’ונס”.

הם לא במשחק מולך אתה חושב.

”אני לא חושב”.

אתה תפנה לשחקני מכבי?

”אתה מכיר אותי. צריך אבל לפנות רק לשחקנים שיכולים לסיים חוזה ושאפשר לפנות אליהם, תנסה לחשוב”.

תמיר בלאט?

”לא מחייב שאלה ישראלים”.

מבחינת הזרים, מי?

”יש שם אחד”

מי?

”הגזמת”.

אתם מוכנים להעמיד תקציב של 500 מיליון?

”כן, יש גופים שמממנים את הדברים האלו, מזכיר שבמשקיעים של הפועל אני האח הקטן והכי פחות מבחינה כלכלית”.

הבאת הרבה עם כסף.

”יש אנשים שיושבים על מקורות יותר גדולים”.

עשית בחברה שלך משהו שאפתני שאני בטוח שתגיע אליו.

”החברה הייתה שווה 2 מיליארד ועכשיו 6 מיליארד”.

יהיה מענק של 800 מיליון ואז יהיה יותר כסף להוציא על הקבוצה.

”מקווה גם לדברים אחרים”.

הפועל חיפה, כל מה שקורה עם הילד שקיבל בעלות, איך אתה רואה את הדברים מסביב?

”בחור שבא לעשות משהו מעניין”.

הדברים יילכו?

”אני לא יודע. לא קשור לזה”.

הזר של מכבי שאתה יכול לקחת זה לוני ווקר?

(שותק).