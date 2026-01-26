חיזוק בדרך: גד עמוס צפוי להצטרף להפועל ת"א

הפועל תל אביב ממשיכה בחיפושים אחרי שחקנים שיעבו את הסגל בחלון הקרוב. האדומים צפויים לסגור בקרוב את כל הפרטים עם גד עמוס, ששוחרר ממכבי בני ריינה ויצטרף בחוזה עד סוף העונה, עם אופציה לעונה נוספת. עמוס ישמש כגיבוי לאסף צור.

נכון לרגע זה, השוער השני בהפועל הוא שגיא פנחס, שהגיע בקיץ מהפועל עפולה כחלק מהתחרות על אפודת השוער השני יחד עם דור בנימיני. ברגע שבנימיני נפצע ונותח, בהפועל רואים בגד עמוס הזדמנות לחזק את עמדת השוער בדמותו.

גד עמוס (חג'אג' רחאל)

ברדה מחזיק מעמוס מבחינת הניסיון והשקט שלו בין הקורות, ואם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון הוא יצטרף לאדומים. את דרכו החל השוער במחלקת הנוער של מכבי חיפה, ובשנים האחרונות עשה לעצמו שם של שוער ראשון בליגה העל, תחילה בבני סכנין ואז, כאמור, בבני ריינה.