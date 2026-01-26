נוי וקמארה ב-11 במכבי ת"א, למקין בהפועל ת"א

בשביל משחקים כאלו אנחנו אוהבים כדורגל. הדרבי התל אביבי חוזר אלינו, פחות משבועיים אחרי שקיבלנו אותו במסגרת הגביע. מכבי ת”א תפגוש הערב (שני, 20:30) את הפועל ת”א למהדרות הליגה של הדרבי, במסגרת המחזור ה-20 של ליגת העל. האדומים רוצים לשבור את בצורת 12 השנים ללא ניצחון מול מכבי, בעוד שהצהובים מקווים לצאת מהמשבר ולהמשיך לשלוט בעיר ביד רמה.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, הייטור, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, שגיב יחזקאל, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, צ’יקו, טל ארצ’ל, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רוי קורין, עמית למקין, לויזוס לויזו ואנאס מחאמיד.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר תבוסה כואבת ומשפילה במיוחד, אחרי שספגו 4:1 מול מכבי חיפה בסמי עופר. אם לא די בכך, הצהובים היו צריכים לשחק גם בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, כשהם פגשו בגרמניה את פרייבורג ויצאו משם עם הפסד 1:0. במכבי ת”א יודעים שהם חייבים ניצחון בדרבי כדי להישאר רלוונטיים בליגה, אך המשימה הזאת הפכה לקשה עוד יותר עם פציעתו של אחד מעוגני הקבוצה, טייריס אסאנטה.

מהצד השני, האדומים הצליחו להתאושש מההפסד בדרבי בדרבי האחרון בגביע, כשרשמו ניצחון 1:2 מרשים במיוחד על מי שהייתה המוליכה דאז, הפועל ב”ש. המועדון סוחב איתו משקולת כבדה מאוד, לאחר שהוא לא הצליח לנצח את מכבי ת”א ב-12 השנים האחרונות. החבורה של ברדה מנסה לסיים את ההגמוניה הצהובה, ולהשיג שלוש נקודות שיעלו אותה עד למקום הרביעי בטבלה, ממנו מגיעים לאירופה בסיום העונה.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו לפני פחות משבועיים במסגרת הגביע, אז ניצחו הצהובים בדו קרב פנדלים דרמטי במיוחד, לאחר שהפועל ת”א כבר הייתה רחקה בעיטה מדויקת אחת מניצחון היסטורי. במסגרת הליגה, הדרבי כידוע לא התקיים, לאחר שהמשטרה החליטה על פיצוצו עוד לפי שנשמעה שריקת הפתיחה, אחרי שהושלכו לכר הדשא אבוקות ורימוני עשן על ידי האוהדים.