ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"חשבנו שזה אולי 3 אבוקות, זה היה מעל ל-30"

דובר המחוז הדרומי במשטרה, קובי הרוש, סיפר ב"שיחת היום" על המקרה של האוהד עם הגבס המזויף באשדוד: "הוא אמר שהוא משרת בגולני, בסוף היה עריק"

|
גבס דרכו האוהד החביא את האמצעים הפירוטכניים (פרטי)
גבס דרכו האוהד החביא את האמצעים הפירוטכניים (פרטי)

בית”ר ירושלים נעצרה אתמול (ראשון) עם 1:1 מול מ.ס אשדוד בחוץ. עוד לפני המשחק, אוהד הקבוצה מהבירה, שהגיע עם גבס וקביים לאצטדיון של הדרומיים, עורר את חשדם של כוחות המשטרה ועוכב לתחנה בחשד כי הוא מחזיק אמצעים פירוטכניים (33 חזיזים). דובר המחוז הדרומי במשטרה, קובי הרוש, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תספר על המקרה עם האוהד.
“אנחנו הבחנו באוהד שנכנס במעגל הראשון, יש לנו צוות שהיה צריך לפקח על התנהגויות חשודות וכאלו דברים שלא מאפיינים את הקהל. ראינו צעיר בן 19 עם קביים וגבס, ראינו שהוא מתנהג לא כשגרה, מנסה להתחמק ולא ליצור קשר עין, וכשאחד השוטרים פנה אליו יש לו כרטיס, שאלו אותו מאיפה הוא מגיע ואיפה משרת, הוא באמת אמר שהוא בגולני ואנחנו מזהים מי נראה חייל בגולני ומי נראה לייצר תמונה אחרת, היה לו גם ריח של אלכוהול, בדקנו את הת”ז שלו וראינו שהוא לא רק לא משרת בגולני, הוא עריק”.

ואז נדלקו נורות אדומות.
”כן, וגם ההתנהגות המחשידה ולקחנו אותו למשטרה”.

והוא עשה את ההצגה.
”כן הוא עשה הצגה ואמר שנפגע לפני כמה ימים, וראינו שהתחבושות זה משהו טרי, ובאמת אנחנו מחליטים לפתוח את הגבס וכמובן הוא לא נפצע”.

והוא צעק וניסה להגיד שזה כואב או הבין שעליתם עליו?
”הוא הבין”.

ואז הוא היה בהלם?
”חשבנו שזה אולי 4 אבוקות ובסוף גילינו שזה מעל ל-30 וזה מסוכן וכמובן ישר נעצר, הורחק לחצי שנה כמובן ישר”.

כמה דרשתם?
”180 יום”.

שבוע שעבר שהיה את האוהד שהגיע בשדה תעופה וביקשו להרחיק אותו ל-3 שנים, בסוף הורחק ל-120 יום.
”לפי החוק מותר 120 יום וכשיש דין אפשר להרחיק ליותר”.

מאיפה הוא?
”אשקלון, אוהד בית”ר, ואתם מבינים עם מה המשטרה צריכה להתמודד”.

אוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון י"א (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון י"א (רדאד ג'בארה)

“אם היה נדלק עליו גפרור, לדעתי הוא היה עף באוויר”

איך אתה רואה את הדבר הזה שאוהדים לוקחים אבוקות במזוודה או בגוף או בשירותים, חומר נפץ שגם מסכן את עצמם ואחרים. אם נדלק גפרור עם האוהד של הגבס מה קורה?
”הוא היה עף באוויר כנראה אני חושב. אבל זה דברים שהם לוקחים סיכונים, ואנחנו המשטרה נמצאים בקצה ואנחנו עושים את כל המאמצים האפשריים. בסופו של דבר כשמנסים להכניס כמויות כאלו, אז מצליחים חלק בצורה כזאת או אחרת, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. הם מחליטים לעשות דברים כאלה מסוכנים, ואני לא מדבר על זה שיש אופציה שהקבוצה תקבל קנס או תאבד נקודות, אני מדבר על פגיעה בנפש של אדם ואנחנו מצליחים למנוע את זה. אגב במשחק הקודם היו עשרות אוהדים בגגות באשדוד, והפעם מנענו את זה.

“בסוף מצליחים להחדיר אבוקות ואין מאה אחוז, אבל צריך שתבינו כמה העבודה היא מורכבת. הרבה נכים נכנסים כמובן ואנחנו נותנים את הזכות לפרטיות, אבל יש אנשים שמשתמשים בזה בצורה צינית להכנסת פירוטכניקה. המסר שלנו זה שנהיה בכל מקום ונאתר, ואותם אוהדים יורחקו לתקופה ממשוכת ותפתח נגדם תיק פלילי”.

