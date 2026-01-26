הצביעו בסקרים: הפועל ת"א תשבור את הבצורת?

מכבי ת”א תארח הערב (שני, 20:30) בבלומפילד את הפועל ת”א לדרבי תל אביבי נוסף, בו האדומים יקוו סוף סוף לשבור את הבצורת, לאחר שלא ניצחו את הצהובים מעל עשור. החבורה של לאזטיץ’ תקווה לשים מאחור את התבוסה למכבי חיפה וההפסד באירופה ולצאת לדרך חדשה בליגה.

