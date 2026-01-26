הייטור ונוי: ההתלבטויות שיש ללאזטיץ' לדרבי

מכבי תל אביב תארח הערב (שני, 20:30) את הפועל תל אביב לדרבי נוסף, הפעם במסגרת הליגה. לעיני אצטדיון מלא, האלופה תנסה לצמק את הפער בצמרת הטבלה ולהשאיר את עצמה בתמונת מאבק האליפות. ניצחון יוריד את ההפרש לשבע נקודות, עדיין הפרש גבוה, אך כאשר יש משחקים ישירים בין הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, ובין השתיים האלה למכבי ת"א מיד לאחר מכן, ברור לכולם שניצחון בדרבי ישמור את הצהובים בתמונת הסיכויים.

למאמן, ז'רקו לאזטיץ', יש לא מעט חיסורים של שחקני מפתח והוא התלבט מאוד בנוגע לאופציות שניצבות בפניו לקראת המשחק. הייטור, שרשם משחק טוב ביום חמישי מול פרייבורג, עשוי להמשיך למשחק נוסף בהגנה לצד רז שלמה, כאשר מוחמד עלי קמארה, שהמאמן טען שיש ספק גדול לגבי שיתופו בדרבי, ככל הנראה יכול לפתוח וישלים את ההגנה לצד רוי רביבו.

התלבטות נוספת דווקא לא קשורה לפציעה, אלא ליכולת הגבוהה שהציג ביום חמישי האחרון. איתמר נוי מועמד להישאר בהרכב כאשר לצידו איסוף סיסוקו ודור פרץ, בעוד בכנפיים ישחקו שגיב יחזקאל והליו וארלה, ובשפיץ סייד אבו פרחי.

הייטור (רדאד ג'בארה)

כפי שפורסם אתמול ב-ONE, אחד המועמדים המובילים לחיזוק הקבוצה הוא שחקן הכנף הימני, אמרי סהיטי, ובמכבי ת"א מנהלים שיחות עם נציגיו כדי לראות האם אפשר לייצר עסקה שתנחית אותו בקריית שלום בימים הקרובים. במועדון מבינים שהם חייבים להתחזק וכמובן שניצחון בדרבי יעניק להם דחיפה הכרחית ללכת על חיזוק בעוד יותר עוצמה.

לאזטיץ': "דרבי זה דרבי"

הרכב משוער: אופק מליקה, הייטור, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר), דור פרץ, שגיב יחזקאל, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.