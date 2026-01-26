ברוכיאן: בית"ר י-ם צריכה שחקן שהוא אקס פקטור

אחרי שמונה ניצחונות רצופים בליגת העל ובגביע המדינה, בית”ר ירושלים נעצרה אתמול (ראשון) עם 1:1 מול מ.ס אשדוד בחוץ. אחרי סערת האצטדיון, הצהובים שחורים לא היו במיטבם וחזרו לפסגה, אבל הפער מהפועל ב”ש עומד על נקודה בלבד. האקסים של בית”ר, קובי מויאל ואבירם ברוכיאן, דיברו על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היכולת לא הייתה מספיק טובה. בבית”ר לא אוהבים את זה שמשחקים תמיד אחרי ב”ש במסגרת המחזור, אומרים שם שהם לא מוכנים לזה ושהלחץ יהיו עליהם, הם הולכים לעשות בלאגן.

אבירם ברוכיאן: “זה לחץ שונה ויש הבדל בין משחק גדול לבין דברים כאלה ויש הכנה מנטלית על איזה פרמטרים אתה רוצה לשחק, פה זה לחץ שמייצרים לך. כל קבוצה שתשחק אחרי ב”ש, לא משנה אם זה בית”ר, יש פחד כזה, זה משהו מנטלי שונה מלשחק אחרי ב”ש ואם הם הפסידו אז זה לא מלחיץ, אבל טוב שבית”ר שמה דגש לזה, ככה שכל אחת תרדוף אחרי השנייה”.

ברק אברמוב רוצה לחזק את הקבוצה, הוא ישב עם הצוות המקצועי והם אומרים לו שהקבוצה טובה והם לא בטוחים שהם רוצים להביא שחקן כדי לפגוע במרקם הקבוצתי, הוא רוצה מאוד אבל הם לא רוצים לחזק, זה הפוך ממה שקורה בדר”כ בכדורגל.

קובי מויאל: “בדרך כלל זה הפוך. מצד אחד, אם שחקן לא ישדרג אותם אז אין מה להביא. אני חושב שבית”ר צריכה להתחזק במגן ימני, לא מספיק טוב שם מורוזוב. יהיה להם קשה מאוד, אבירם יחזק את דבריי ותמיד ששיחקנו באצטדיון הי”א, זה משחק קשה מאוד ומגרש קטן, ואשדוד עם החבל על הצוואר ושיחקה טוב עם אנרגיה חדשה, מי שחשב שבית”ר תנצח עד סוף העונה ותיתן תצוגה טעה”.

גריגורי מורוזוב מאוכזב (רדאד ג'בארה)

איך אתם מסבירים את זה שרוב העונה יש פערים בין החצי הראשון לשני?

ברוכיאן: “גם ירדן וגם אצילי, וגם החלק ההתקפי, הם תמיד משחקים והלחץ עליהם ולבוא כל שבוע ולהוכיח את עצמך, זה קשה, הקבוצות מולך מתכוננות יותר ויותר והווידאו הופך להיות קשה יותר עבור כל מאמן שבא מול בית”ר, שם קבוצה נמדדת, וחוץ מאצילי ושועה ואולי דור מיכה שטעמו מאליפות, קשה מאוד ואין כאלה פה, צריך שחקנים עם אקס פקטור. החיסרון של אצילי וההברקות שלו, אני שומע ביקורת עליו שהוא לא נמצא במגרש, אבל הוא עושה את הקסם וצריך שחקני הכרעה כדי לקחת אליפות. אין מספיק כאלה, גם קאלו וגם מוזי הם לא כאלו שייצרו ויפתחו את המשחק”.

הם לא צריכים להביא מגן ימני?

מויאל: “זה מה שאמרתי קודם. הגול שהגיע אתמול, מורוזוב היה צריך להגיע לכדור שסילבה הדף”.

צריך גיבוי.

מויאל: “אני הייתי שם את מוזי בימין ומלמד אותו את התפקיד, נותן לו דגשים ולדעתי הוא יכול לתרום יותר ממורוזוב ואם לא אז מקפיא את טבארש ומביא מגן ימני זר”.

טימוטי מוזי (אורן בן חקון)

האתגר מול הפועל חיפה וסילבס

שאלה אחרונה, יש להם בשבת את חיים אוטובוס סילבס, הוא יעשה בונקר של החיים ואנחנו יודעים איך הוא ישחק.

ברוכיאן: “הם גם יבואו אחרי ב”ש, זה אותו הדבר ומשחק יותר קשה מאתמול. בית”ר צריכה לפתוח חזק, מול אשדוד זה היה נראה ההפך, הפכה לקבוצה שלא רוצה לקבל גול, אשדוד לחצה גבוה וגם כבשה שער, זה פגע בביטחון של בית”ר ולקח זמן עד שמיכה נכנס למשחק ואז יונה גם הצטרף ואז היה אדום וזה הוסיף. בית”ר צריכה לחזור לתחילת העונה שהיא לוחצת ומתלהבת, גורמת ליריבות לטעויות בשטח שלה. סילבס יבוא כמו שאמרת והוא לא ייצא קדימה, אבל בית”ר צריכה שחקני מפתח ב-16, 20 מטרים, ככל שהדקות יוחלפו והלחץ להישאר מקום ראשון, זה אחד מהמכשולים”.