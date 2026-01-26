היחסים ב-Winner לדרבי התל אביבי הגדול

יום שני הגדול כבר פה, כשאנחנו מקבלים מספר משחקים מסקרנים כשבמוקד, נמצא כמובן הדרבי הענק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב במשחק המרכזי של ליגת העל. בכדורסל, בני הרצליה מארחת את מכבי ראשון לציון ובאיטליה, ורונה פוגשת את אודינזה.

מכבי ת”א – הפועל ת”א

במשחק המרכזי של ליגת העל, אחרי הדרבי המדהים בגביע, בו הצהובים יצאו עם ידם על העליונה לאחר דו קרב פנדלים משוגע, הם כמובן הפייבוריטים הערב עם יחס של פי 1.95 לניצחון. קטיעת רצף של האדומים מקבלת יחס של פי 3.45 וחלוקת נקודות מקבל יחס של פי 3.25.

אלעד מדמון מתקל את שיקו (רדאד ג'בארה)

בני הרצליה – מכבי ראשל”צ

במשחק מרתק בליגת ווינר סל, המארחת היא כמובן הפייבוריטית הגדולה עם יחס של פי 1.80 לניצחון במעל ל-9 נקודות, כשניצחון של הקבוצה מעיר היין, הפסד שלה עד 9 נקודות או שהמשחק ילך להארכה מקבל יחס של פי 1.80. ניצחון של החבורה של יהוא אורלנד ב-9 נקודות בדיוק קיבל יחס של פי 9.00.

שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

ורונה – אודינזה

המחזור ה-22 של הליגה האיטלקית ננעל עם משחק מסקרן, כשהפייבוריטית היא דווקא האורחת, עם יחס של פי 2.60 לניצחון. היחס לכך ש-3 הנקודות יישארו עם הקבוצה הביתית, הוא פי 2.75, כשחלוקת נקודות מקבלת יחס של פי 2.80.