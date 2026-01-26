יום שני, 26.01.2026 שעה 21:20
יום שני, 26/01/2026, 20:30אצטדיון בלומיפלד - 26,596 צופיםליגת העל Winner - מחזור 20
הפועל ת"א
דקה 50
1 0
שופט: דוד פוקסמן
שער דור פרץ (32)
בישול בישול: הליו וארלה
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 26/01/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)
אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)

בשביל משחקים כאלו אנחנו אוהבים כדורגל. הדרבי התל אביבי חוזר אלינו, פחות משבועיים אחרי שקיבלנו אותו במסגרת הגביע. מכבי ת”א פוגשת בשעה זו את הפועל ת”א למהדרות הליגה של הדרבי, במסגרת המחזור ה-20 של ליגת העל. האדומים רוצים לשבור את בצורת 12 השנים ללא ניצחון מול מכבי, בעוד שהצהובים מקווים לצאת מהמשבר ולהמשיך לשלוט בעיר ביד רמה.

ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר תבוסה כואבת ומשפילה במיוחד, אחרי שספגו 4:1 מול מכבי חיפה בסמי עופר. אם לא די בכך, הצהובים היו צריכים לשחק גם בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, כשהם פגשו בגרמניה את פרייבורג ויצאו משם עם הפסד 1:0. במכבי ת”א יודעים שהם חייבים ניצחון בדרבי כדי להישאר רלוונטיים בליגה, אך המשימה הזאת הפכה לקשה עוד יותר עם פציעתו של אחד מעוגני הקבוצה, טייריס אסאנטה.

מהצד השני, האדומים הצליחו להתאושש מההפסד בדרבי האחרון בגביע, כשרשמו ניצחון 1:2 מרשים במיוחד על מי שהייתה המוליכה דאז, הפועל ב”ש. המועדון סוחב איתו משקולת כבדה מאוד, לאחר שהוא לא הצליח לנצח את מכבי ת”א ב-12 השנים האחרונות. החבורה של ברדה מנסה לסיים את ההגמוניה הצהובה, ולהשיג שלוש נקודות שיעלו אותה עד למקום הרביעי בטבלה, ממנו מגיעים לאירופה בסיום העונה.

מרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד גמרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד ג'בארה)

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו לפני פחות משבועיים במסגרת הגביע, אז ניצחו הצהובים בדו קרב פנדלים דרמטי במיוחד, לאחר שהפועל ת”א כבר הייתה רחוקה בעיטה מדויקת אחת מניצחון היסטורי. במסגרת הליגה, הדרבי כידוע לא התקיים, לאחר שהמשטרה החליטה על פיצוצו עוד לפי שנשמעה שריקת הפתיחה, אחרי שהושלכו לכר הדשא אבוקות ורימוני עשן על ידי האוהדים.

מחצית ראשונה
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)
דור פרץ חוגג (חגי מיכאלי)דור פרץ חוגג (חגי מיכאלי)
השער של דור פרץ (חגי מיכאלי)השער של דור פרץ (חגי מיכאלי)
  • '33
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1! הליו וארלה עם כדור רוחב נפלא לתוך הרחבה מצא את דור פרץ, שלא התבלבל מול אסף צור והעלה את הצהובים ליתרון
שגיב יחזקאל במאבק (חגי מיכאלי)שגיב יחזקאל במאבק (חגי מיכאלי)
  • '30
  • החמצה
  • שגיב יחזקאל עלה מצוין לקרן של איתמר נוי ונגח טוב, אך לצערו נהדף לקרן
מוחמד קמארה יורד מהדשא (חגי מיכאלי)מוחמד קמארה יורד מהדשא (חגי מיכאלי)
מוחמד עלי קמארה יורד מהדשא (רדאד ג'בארה)מוחמד עלי קמארה יורד מהדשא (רדאד ג'בארה)
  • '20
  • חילוף
  • מכה למכבי ת"א: מוחמד קמארה נפצע ולא יכול להמשיך, איתי בן חמו נכנס במקומו
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • אנדריאן קרייב ביצע עבירה והפך למוצהב הראשון של הערב
רז שלמה מוסר (רדאד ג'בארה)רז שלמה מוסר (רדאד ג'בארה)
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות טובה להפועל ת"א, כשכדור טוב של לויזוס לויזו לא מצא את הרגל המסיימת
טל ארצ'ל במאבק (חגי מיכאלי)טל ארצ'ל במאבק (חגי מיכאלי)
  • '8
  • החלטת שופט
  • שמונה דקות מהפתיחה, העשן בבלומפילד התפוגג ופוקסמן חידש את המשחק
אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)
רז שלמה על רקע העשן בבלומפילד (רדאד ג'בארה)רז שלמה על רקע העשן בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
העשן בבלומפילד (חגי מיכאלי)העשן בבלומפילד (חגי מיכאלי)
האבוקות ביציעים (חגי מיכאלי)האבוקות ביציעים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב על רקע העשן (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב על רקע העשן (חגי מיכאלי)
האבוקות ביציעי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)האבוקות ביציעי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
  • '1
  • החלטת שופט
  • דוד פוקסמן שרק לפתיחת המשחק, אך מיד עצר אותו עקב עשן אבוקות משני היציעים
אוהדי הפועל תל אביב לפני המשחק (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב לפני המשחק (חגי מיכאלי)
אוהדי מכבי תל אביב לפני המשחק (חגי מיכאלי)אוהדי מכבי תל אביב לפני המשחק (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה
הוספת תגובה 



