אקס בארסה פוטר אחרי שאימן בעזרת ChatGPT

הקדנציה של רוברט מורנו בסוצ’י הרוסית הסתיימה הרבה לפני מה שציפה המאמן הספרדי. המועדון הרוסי הודיע כבר בחודש ספטמבר על פרידה ממי שמונה לתפקיד בדצמבר 2023, אחרי תקופה סוערת במיוחד שכללה ירידת ליגה, עלייה מיידית חזרה לליגת העל הרוסית ואפילו אשפוז במהלך העונה.

בימים האחרונים נחשף ברוסיה פרט מפתיע במיוחד סביב סיום דרכו של מי שכיהן בעבר כמאמן נבחרת ספרד והיה עוזרו של לואיס אנריקה בברצלונה, רומא וסלטה ויגו. אנדריי אורלוב, המנכ”ל לשעבר של סוצ’י, טען כי מורנו עשה שימוש תדיר ב-ChatGPT ככלי עבודה מרכזי במהלך תפקידו - דבר שלדבריו תרם לכישלון המקצועי.

לטענת אורלוב, המאמן הסתמך על הבינה המלאכותית לצורך קבלת החלטות מהותיות: קביעת ההרכב, החילופים במהלך המשחק ואף שיטות חריגות לניהול חדר ההלבשה, כולל השכמת שחקנים בשעה 05:00 לפנות בוקר.

רוברטו מורנו (רויטרס)

”מתי השחקנים אמורים לישון?”

בנוסף, גם תכנון משחקי החוץ נעשה באמצעות ה-AI, כאשר מסלול נסיעה למשחק בחברובסק הותיר את שחקני הקבוצה ללא שינה במשך 28 שעות. “שאלתי אותו - הכל נראה מצוין, אבל מתי השחקנים אמורים לישון?”, סיפר אורלוב.

עוד נטען כי מורנו פנה ל-ChatGPT גם בחיפוש אחר חלוץ בשוק ההעברות. בעקבות זאת צורף אקס הפועל ב"ש, ארתור שושנאצ’ב הקזחי, בהשאלה, אך המהלך לא הניב את התוצאות המקוות. “עבור מורנו, ChatGPT הפך לאחד מכלי העבודה המרכזיים שלו”, סיכם אורלוב בביקורת חריפה.

בפועל, מורנו עזב את סוצ’י ב-1 בספטמבר 2025, כשהקבוצה מדורגת במקום האחרון בליגה הרוסית לאחר שבעה מחזורים בלבד. בגיל 48, המאמן הספרדי עדיין ממתין להזדמנות הבאה שלו על הקווים בתקווה שזו תגיע עם פחות מחלוקת ויותר הצלחה מקצועית.