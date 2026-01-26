יום שני, 26.01.2026 שעה 11:25
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2429-2921אלצ'ה10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2133-2421מיורקה17
2126-1520חטאפה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

אקס בארסה פוטר אחרי שאימן בעזרת ChatGPT

ביזארי: רוברטו מורנו סיים את דרכו בסוצ'י אחרי שהשתמש ב-AI לקביעת הרכבים, השכמת שחקנים ב-05:00, מסע שבו הם לא ישנו 28 שעות וגם החתמת אקס ב"ש

|
רוברטו מורנו וארתור שושנאצ'ב (IMAGO, האתר הרשמי של הפועל ב
רוברטו מורנו וארתור שושנאצ'ב (IMAGO, האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

הקדנציה של רוברט מורנו בסוצ’י הרוסית הסתיימה הרבה לפני מה שציפה המאמן הספרדי. המועדון הרוסי הודיע כבר בחודש ספטמבר על פרידה ממי שמונה לתפקיד בדצמבר 2023, אחרי תקופה סוערת במיוחד שכללה ירידת ליגה, עלייה מיידית חזרה לליגת העל הרוסית ואפילו אשפוז במהלך העונה.

בימים האחרונים נחשף ברוסיה פרט מפתיע במיוחד סביב סיום דרכו של מי שכיהן בעבר כמאמן נבחרת ספרד והיה עוזרו של לואיס אנריקה בברצלונה, רומא וסלטה ויגו. אנדריי אורלוב, המנכ”ל לשעבר של סוצ’י, טען כי מורנו עשה שימוש תדיר ב-ChatGPT ככלי עבודה מרכזי במהלך תפקידו - דבר שלדבריו תרם לכישלון המקצועי.

לטענת אורלוב, המאמן הסתמך על הבינה המלאכותית לצורך קבלת החלטות מהותיות: קביעת ההרכב, החילופים במהלך המשחק ואף שיטות חריגות לניהול חדר ההלבשה, כולל השכמת שחקנים בשעה 05:00 לפנות בוקר.

רוברטו מורנו (רויטרס)רוברטו מורנו (רויטרס)

”מתי השחקנים אמורים לישון?”

בנוסף, גם תכנון משחקי החוץ נעשה באמצעות ה-AI, כאשר מסלול נסיעה למשחק בחברובסק הותיר את שחקני הקבוצה ללא שינה במשך 28 שעות. “שאלתי אותו - הכל נראה מצוין, אבל מתי השחקנים אמורים לישון?”, סיפר אורלוב.

עוד נטען כי מורנו פנה ל-ChatGPT גם בחיפוש אחר חלוץ בשוק ההעברות. בעקבות זאת צורף אקס הפועל ב"ש, ארתור שושנאצ’ב הקזחי, בהשאלה, אך המהלך לא הניב את התוצאות המקוות. “עבור מורנו, ChatGPT הפך לאחד מכלי העבודה המרכזיים שלו”, סיכם אורלוב בביקורת חריפה.

בפועל, מורנו עזב את סוצ’י ב-1 בספטמבר 2025, כשהקבוצה מדורגת במקום האחרון בליגה הרוסית לאחר שבעה מחזורים בלבד. בגיל 48, המאמן הספרדי עדיין ממתין להזדמנות הבאה שלו על הקווים בתקווה שזו תגיע עם פחות מחלוקת ויותר הצלחה מקצועית.

