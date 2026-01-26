יום שני, 26.01.2026 שעה 18:59
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

מחצית ראשונה: מכבי פ"ת - הפועל חדרה 0:0

ליגה לאומית, מחזור 20: המלאבסים רוצים לחזור למסלול הניצחונות, הצפוניים מסובכים וצריכים נק'. עוד כעת: מודיעין - הרצליה 0:0, רעננה - כפ"ס 0:0

|
ניב יהושע (שחר גרוס)
ניב יהושע (שחר גרוס)

אחרי חמישה משחקים מסקרנים ביום שישי, המחזור ה-20 של הליגה הלאומית ננעל בשעה זו, כשאנחנו מקבלים התמודדויות מרתקות. במוקד, מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל חדרה כשבמקביל, מכבי הרצליה מתארחת אצל עירוני מודיעין והפועל רעננה פוגשת את הפועל כפר סבא.

מכבי פתח תקווה – הפועל חדרה 0:0

המלאבסים אומנם עדיין מוליכים בגאון את טבלת הלאומית, אך הם מעט מקרטעים לאחרונה, כשבשני המחזורים האחרונים רשמו שתי תוצאות תיקו, כולל 0:0 מול מ.ס כפר קאסם רק לפני שבוע. החבורה של נועם שהם רוצה לחזור למסלול הניצחונות, מול הצפוניים, שמסובכים בתחתית וחייבים לנסות להשיג נקודות, אם הם רוצים לקבל קצת אוויר לנשימה.

עירוני מודיעין – מכבי הרצליה 0:0

ובזמן שמשחקת הקבוצה מהפסגה, זאת שנמצאת במקום השני יוצאת למשחק חוץ לא פשוט בכלל. האורחת נמצאת במומנטום שלילי במיוחד, כשהיא הפסידה בכל ארבעת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, שלושה מהם בליגה. מהצד השני, המארחת ממרכז הטבלה רשמה שתי תוצאות תיקו רצופות ללא שערים, והיא רוצה לנצל את יתרון הביתיות ולחולל הפתעה.

הפועל רעננה – הפועל כפר סבא 0:0

גם פה יש לנו קבוצה שמתמודדת חזק על עליית ליגה. הירוקים שנמצאים במקום הרביעי, יודעים שניצחון היום, ואפילו נקודה אחת, תעלה אותם למקום השלישי בטבלה. האורחת מגיעה אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל 3:3 משוגע במחזור האחרון מול הפועל עפולה. מולה ניצבת המארחת, שמגיעה מהחלק התחתון של הטבלה, כשהיא גם במומנטום שלילי, עם שני הפסדים רצופים.

