ליגת ווינר סל 25-26
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 2, 02:58: מכבי רעננה - הפועל העמק 40:37

ליגת ווינר סל, מחזור 15: צמוד במטרווסט בין הקבוצה של שי סגלוביץ' שרוצה להתאושש מההפסד להרצליה, לצפוניים שמנסים להמשיך במסלול הניצחונות

|
ניב משגב (לילך וויס-רוזנברג)
ניב משגב (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי שירדה זמנית אל מתחת לקו האדום, מכבי רעננה רוצה להתרחק מאזור הסכנה במסגרת המחזור ה־15 של ליגת ווינר סל, שבו היא מארחת בשעה זו את הפועל העמק. שני המפגשים הקודמים העונה הסתיימו בניצחונות בית של הקבוצה הצפונית.

אחרי שקטעו רצף של תשעה הפסדים בניצחון על מכבי ראשל”צ, שי סגלוביץ’ וחניכיו ירדו למאזן 11:3 בעקבות הפסד לבני הרצליה. במשחק הבית הראשון שלה מתוך שלושה רצופים, העולה החדשה תנסה להתאושש על חשבון קבוצה שאומנם מחזיקה עדיין בהגנה השנייה בטיבה בליגה, אבל בארבעת המחזורים האחרונים אפשרה ליריבותיה לקלוע 86.3 בממוצע למשחק.

האדומים התאוששו במחזור הקודם מרצף שלילי ראשון העונה, עם ניצחון על הפועל באר שבע/דימונה ועלו למאזן 4:10. שבוע לפני שיארחו את הפועל חולון ברבע גמר גביע המדינה, הצפוניים רוצים למצוא שוב את ההגנה שהובילה אותם למקום השלישי בסיום הסיבוב הראשון של הליגה, ולרשום רצף חיובי שלישי העונה.

רבע ראשון: מכבי רעננה – הפועל העמק 20:21

חמישיית מכבי רעננה: ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן, דרק קוק, נייט לשבסקי, טייריס רדפורד.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, רועי נציה, ניב משגב, אלייז’ה צ’יילדס, ארון ווילר.

רבע ראשון צמוד במטרווסט. העמק ניסתה לברוח בפתיחה עם דקות טובות של משגב ו-ווילר, רגלנד השאיר את רעננה קרובה עם שתי חדירות מוצלחות ויצא לנוח. רעננה עלתה ליתרון ראשון 3 דקות לסיום הרבע, אבל העמק הפכה חזרה את התוצאה במהירות. היתרון עבר מצד לצד עד סיום הרבע. 

רבע שני

גם הרבע השני נמשך צמוד, כאשר היתרון עבר מקבוצה לקבוצה ואף אחת לא הצליחה לברוח לשנייה. רדפורד בלט ברעננה, אדוארדס אצל העמק. אחוזי השלשות השתפרו ברבע הזה עם מקבץ של ארבע שלשות משני הצדדים בתוך כדקה וחצי. 

 

