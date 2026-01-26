רבע 2, 02:58: מכבי רעננה - הפועל העמק 40:37

אחרי שירדה זמנית אל מתחת לקו האדום, מכבי רעננה רוצה להתרחק מאזור הסכנה במסגרת המחזור ה־15 של ליגת ווינר סל, שבו היא מארחת בשעה זו את הפועל העמק. שני המפגשים הקודמים העונה הסתיימו בניצחונות בית של הקבוצה הצפונית.

אחרי שקטעו רצף של תשעה הפסדים בניצחון על מכבי ראשל”צ, שי סגלוביץ’ וחניכיו ירדו למאזן 11:3 בעקבות הפסד לבני הרצליה. במשחק הבית הראשון שלה מתוך שלושה רצופים, העולה החדשה תנסה להתאושש על חשבון קבוצה שאומנם מחזיקה עדיין בהגנה השנייה בטיבה בליגה, אבל בארבעת המחזורים האחרונים אפשרה ליריבותיה לקלוע 86.3 בממוצע למשחק.

האדומים התאוששו במחזור הקודם מרצף שלילי ראשון העונה, עם ניצחון על הפועל באר שבע/דימונה ועלו למאזן 4:10. שבוע לפני שיארחו את הפועל חולון ברבע גמר גביע המדינה, הצפוניים רוצים למצוא שוב את ההגנה שהובילה אותם למקום השלישי בסיום הסיבוב הראשון של הליגה, ולרשום רצף חיובי שלישי העונה.

רבע ראשון: מכבי רעננה – הפועל העמק 20:21

חמישיית מכבי רעננה: ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן, דרק קוק, נייט לשבסקי, טייריס רדפורד.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, רועי נציה, ניב משגב, אלייז’ה צ’יילדס, ארון ווילר.

רבע ראשון צמוד במטרווסט. העמק ניסתה לברוח בפתיחה עם דקות טובות של משגב ו-ווילר, רגלנד השאיר את רעננה קרובה עם שתי חדירות מוצלחות ויצא לנוח. רעננה עלתה ליתרון ראשון 3 דקות לסיום הרבע, אבל העמק הפכה חזרה את התוצאה במהירות. היתרון עבר מצד לצד עד סיום הרבע.

רבע שני

גם הרבע השני נמשך צמוד, כאשר היתרון עבר מקבוצה לקבוצה ואף אחת לא הצליחה לברוח לשנייה. רדפורד בלט ברעננה, אדוארדס אצל העמק. אחוזי השלשות השתפרו ברבע הזה עם מקבץ של ארבע שלשות משני הצדדים בתוך כדקה וחצי.