"פתאום הסוכן של דרו הודיע שלא יעמדו בהסכם"

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התייחס לראשונה לעזיבתו הצפויה של דרו לפ.ס.ז’ והביע את מורת רוחו מההחלטה. הוא התראיין לרדיו קטלוניה, לא הסתיר את אכזבתו וסיפר על מה שקדם לטוויסט לפני שהמעבר יהפוך לרשמי בקרוב.

“נדבר על זה כשהכול ייסגר סופית”, אמר לאפורטה על עזיבת דרו, “הוא כבר הודיע שלא ימשיך. זו סיטואציה לא נעימה והפתעה גדולה עבורנו”. לדבריו, בברצלונה כבר היה מתווה מוסכם לעתידו של השחקן עם הגיעו לגיל 18, אך הדברים השתנו לפתע: “הייתה לנו תוכנית אחרת לגמרי, ופתאום הסוכן שלו הודיע שלא ניתן לעמוד במה שסוכם. ננסה לסיים את זה בצורה הטובה ביותר עבור האינטרסים של ברצלונה”.

הזכייה של קבוצת הנשים והיעדרות פלורנטינו פרס מהגמר

בנוסף, לאפורטה דיבר גם על קפטנית קבוצת הנשים של בארסה, אלכסיה פוטייאס: “אנחנו מאושרים מאלכסיה. היא סמל של הכדורגל הנשי ושל ברצלונה. תמיד נרצה שתהיה איתנו כל עוד זה טוב לשני הצדדים”. הנשיא הדגיש גם את תרומתה לחיבור עם הדור הצעיר: “היא עושה עבודה אדירה עם שחקניות האקדמיה, יחד עם אייטנה ופאטרי”.

לאפורטה בירך גם את קבוצת הנשים של המועדון על הזכייה בסופר קופה הספרדי עם ניצחון בגמר על ריאל מדריד: “זה הישג מרשים מאוד. קשה להגיע להצלחה, אבל הרבה יותר קשה להישאר בה. הצוות של פרה רומאו (המאמן) נותן לנו שיעור בהתמדה”.

בנושא היעדרותו של פלורנטינו פרס מהגמר, בחר לאפורטה שלא להיכנס לעימותים: “אין לנו מה להגיב. לוסאן (נשיא ההתאחדות הספרדית) הודה לנו על הנוכחות והמחויבות לכדורגל הנשי, ואנחנו מרוצים מהתוצאות”. לסיום, אישר לאפורטה כי הכוונה היא לארח את רבע גמר ליגת האלופות לנשים ב-31 במרץ או ב-1 באפריל בקאמפ נואו, כאשר היריבה תהיה ריאל מדריד או פאריס.