ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2429-2921אלצ'ה10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2133-2421מיורקה17
2126-1520חטאפה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"פתאום הסוכן של דרו הודיע שלא יעמדו בהסכם"

לאפורטה על עזיבת הקשר לפ.ס.ז': " מצב לא נעים והפתעה גדולה עבורנו, הייתה לנו תוכנית אחרת לגמרי על חוזה בגיל 18". וגם: ההיעדרות של פרס מהגמר

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התייחס לראשונה לעזיבתו הצפויה של דרו לפ.ס.ז’ והביע את מורת רוחו מההחלטה. הוא התראיין לרדיו קטלוניה, לא הסתיר את אכזבתו וסיפר על מה שקדם לטוויסט לפני שהמעבר יהפוך לרשמי בקרוב.

“נדבר על זה כשהכול ייסגר סופית”, אמר לאפורטה על עזיבת דרו, “הוא כבר הודיע שלא ימשיך. זו סיטואציה לא נעימה והפתעה גדולה עבורנו”. לדבריו, בברצלונה כבר היה מתווה מוסכם לעתידו של השחקן עם הגיעו לגיל 18, אך הדברים השתנו לפתע: “הייתה לנו תוכנית אחרת לגמרי, ופתאום הסוכן שלו הודיע שלא ניתן לעמוד במה שסוכם. ננסה לסיים את זה בצורה הטובה ביותר עבור האינטרסים של ברצלונה”.

הזכייה של קבוצת הנשים והיעדרות פלורנטינו פרס מהגמר

בנוסף, לאפורטה דיבר גם על קפטנית קבוצת הנשים של בארסה, אלכסיה פוטייאס: “אנחנו מאושרים מאלכסיה. היא סמל של הכדורגל הנשי ושל ברצלונה. תמיד נרצה שתהיה איתנו כל עוד זה טוב לשני הצדדים”. הנשיא הדגיש גם את תרומתה לחיבור עם הדור הצעיר: “היא עושה עבודה אדירה עם שחקניות האקדמיה, יחד עם אייטנה ופאטרי”.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

לאפורטה בירך גם את קבוצת הנשים של המועדון על הזכייה בסופר קופה הספרדי עם ניצחון בגמר על ריאל מדריד: “זה הישג מרשים מאוד. קשה להגיע להצלחה, אבל הרבה יותר קשה להישאר בה. הצוות של פרה רומאו (המאמן) נותן לנו שיעור בהתמדה”.

מטורף! צפו בגולאסו המדהים של לאמין ימאל

בנושא היעדרותו של פלורנטינו פרס מהגמר, בחר לאפורטה שלא להיכנס לעימותים: “אין לנו מה להגיב. לוסאן (נשיא ההתאחדות הספרדית) הודה לנו על הנוכחות והמחויבות לכדורגל הנשי, ואנחנו מרוצים מהתוצאות”. לסיום, אישר לאפורטה כי הכוונה היא לארח את רבע גמר ליגת האלופות לנשים ב-31 במרץ או ב-1 באפריל בקאמפ נואו, כאשר היריבה תהיה ריאל מדריד או פאריס.

