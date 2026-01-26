חולצת קנזס או פאי עם צ'דר? ההתערבות בטניס

ג'סיקה פגולה העפילה הבוקר (שני) לרבע גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה לאחר ניצחון 3:6, 4:6 על האלופה המכהנת וחברתה הקרובה, מדיסון קיז. מעבר ליוקרה המקצועית, פגולה הודתה כי המניע המרכזי לניצחון היה התערבות משעשעת בין השתיים שנתנה לה מוטיבציה נוספת להשיג את הניצחון.

לפני המפגש ברוד לייבר ארנה, סיכמו הטניסאיות האמריקאיות על התערבות המבוססת על יריבות ה-NFL: פגולה, שמשפחתה מחזיקה בבעלות על קבוצת הבאפלו בילס, ניצבה בפני האפשרות שתיאלץ ללבוש חולצה של היריבה קנזס סיטי צ'יפס, עם כיתוב של טראוויס קלסי או טיילור סוויפט, אם תפסיד. "הייתה לי המון מוטיבציה היום לא ללבוש את החולצה הזו", סיפרה פגולה לאחר המשחק.

מנגד, בעקבות הפסדה, מדיסון קיז תיאלץ כעת לעמוד במילה שלה ולבצע את חלקה בהתערבות: אכילת פאי תפוחים מכוסה בגבינת צ'דר נמסה - מסורת קנדית משפחתית של פגולה. "התערבות זו התערבות", אמרה קיז המאוכזבת, "אני מקווה שזה יהיה פחות דוחה ממה שאני חושבת".

מדיסון קיז. תיאלץ לאכול פאי תפוחים עם גבינה (IMAGO)

פגולה רוצה לשבור את תקרת הזכוכית

על המגרש, פגולה הפגינה עליונות לאורך כל המשחק, בעוד קיז התקשתה לשחזר את היכולת שהעניקה לה את התואר בשנה שעברה וביצעה טעויות רבות, כולל שלוש שגיאות כפולות בפתיחת המערכה השנייה. עבור פגולה, שטרם איבדה מערכה בטורניר, מדובר בחזרה לרבע הגמר במלבורן (בו ביקרה שלוש פעמים ברציפות בין 2021 ל-2023), כשהיא מקווה שהפעם תצליח לשבור את תקרת הזכוכית ולהתקדם מעבר לשלב זה.