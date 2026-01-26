המשטרה: מ.ס טירה תורחק מהבית שלה ל-30 יום

מ.ס טירה תחפש לעצמה מגרש ביתי בחודש הקרוב. הסיבה? הוחלט ע"י מפקד המשטרה בעיר, סגן ניצב גלעד עוזר, לסגור את המגרש בפני הקבוצה למשחקים, אך להשאירו לאימונים, זאת ל-30 יום קדימה. סגירת האצטדיון מגיעה לאחר ניצחון הקבוצה במוצאי השבת, מה שהביא לזירת קרב של ממש לאחר ההתמודדות.

"החלטתי בהתאם לסמכותי על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה, להורות על סגירת המקום באופן שלא ניתן יהיה לקיים בו משחקים של קבוצת מ.ס טירה, למשך 30 ימים, החל מהיום (25/01). במקום יהיה ניתן לקיים אימונים של הקבוצה. הצו יחול על המקום וחצריו, על בעליו על מנהליו ואו מי מטעמם, במטרה להביא לידי הפסקה כפי שקבעתי לעיל", ציין סנ"צ גלעד עוזר.

מי קיבל את הצו?

את הצו המנהלי להרחקה מהעסק (אצטדיון טירה) קיבלו לידיהם אימן פדילה, מנהל האצטדיון ובעל הרשיון, עזיז מנצור, מנהל נוסף וליד חאסקייה, מנהל הקבוצה ועבד תיתי, יו"ר טירה. כל הארבעה, אגב, רשומים כמנהלי האצטדיון. טירה תוכל להתאמן במגרש, לקראת ההתמודדות ביום שישי (30/01) מול מכבי אחי נצרת, המוליכה, שתארח בעילוט ב-12:40.