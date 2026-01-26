"מדהים", "לאמין ימאל שחקן מגלאקסיה אחרת"

ברצלונה חזרה לנצח בליגה הספרדית אתמול (ראשון) עם ניצחון 0:3 על אוביידו. זה דווקא לא הלך קל, אבל בסופו של דבר הקטלונים חגגו בחזרה שלהם לקאמפ נואו לראשונה מזה חודש וחצי עם שערים של דני אולמו, ראפיניה ולאמין ימאל שכיכב עם מספרת מרהיבה.

מטבע הדברים, לאמין ימאל עמד במוקד בתקשורת הקטלונית. “מדהים", נכתב בשער עיתון ‘ספורט’, “לאמין השלים את הניצחון של בארסה עם שער גדול במספרת". ב’מונדו דפורטיבו’ הציגו תמונות מהביצוע של מספר 10: “המספרת האקרובטית של לאמין ימאל הובילה לסיום מדהים לניצחון קשה שעזר לבארסה לחזור למקום הראשון".

מאמן אוביידו, גיירמו אלמאדה, לא חסך במחמאות לאחר ההפסד: “לאמין ימאל הוא שחקן מגלאקסיה אחרת, בגלל ההחלטות שהוא מקבל ברגעים המכריעים. הוא דמות מכריעה בשלבי ההכרעה, למרות הגיל הצעיר שלו”. האורוגוואי הודה כי קבוצתו שילמה ביוקר על טעויות נקודתיות: “שיחקנו טוב, אפילו שווה בשווה במחצית הראשונה, אבל מול שחקנים ברמה כזו אסור לטעות. הם לא סולחים”.

מטורף! צפו בגולאסו המדהים של לאמין ימאל

ובחזרה לבארסה. האנזי פליק אמר על לאמין ימאל: “כולם אהבו את הגול שלו, אבל הדבר החשוב באמת הוא הלחץ שהוא עושה. אני שמח מאוד על השער שלו, אבל גם על העבודה שלו בלי הכדור”. המאמן הוסיף כי במחצית השנייה לאמין ימאל קיבל יותר חופש וידע לנצל זאת בצורה מושלמת, עם “הפעולות הנכונות ברגעים הנכונים”.

פליק: ”זה בדיוק מה שאני רוצה לראות”

פליק הוסיף: "אוביידו לחצה גבוה ולא היינו טובים במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה שיפרנו את הלחץ והאינטנסיביות, וזה בדיוק מה שאני רוצה לראות מהקבוצה”. לדבריו, העומס והנסיעות הרבות השפיעו, אך הקבוצה ידעה להגיב.

לאמין ימאל חוגג עם פרמין לופס (רויטרס)

המשחק נפתח באמת בדקה ה-52, עם שער של דני אולמו, שפליק סימן כנקודת המפנה: “השער הראשון הגיע אחרי לחץ מצוין של לאמין ימאל, חטיפת כדור ופעולה נכונה. זה היה המפתח”. לאחר מכן הגיע שער של ראפיניה, ולבסוף – הרגע שגנב את ההצגה: וולה אקרובטי מרהיב של לאמין ימאל.