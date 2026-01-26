"כמעט מהלך השנה של דני וולף, אם היה נכנס"

ברוקלין נטס חטפו תבוסה לא פשוטה הבוקר (שני), כשנכנעו 126:89 ללוס אנג’לס קליפרס בחוץ. בן שרף וגם דני וולף שותפו במה שהיה ההפסד החמישי ברציפות של קבוצתם, כשהאחרון אף סיים כקלע המוביל של האורחת עם 14 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים.

הפורוורד הישראלי זכה ללא מעט מחמאות, כשאחד המהלכים שקיבלו הכי הרבה הד ברשתות, היה חדירה אדירה שלו לתוך הצבע וניסיון דאנק ביד אחת, שלבסוף לא נכנס לו: “דני וולף כמעט עשה את מהלך השנה אם זה היה נכנס”, נכתב בטוויטר.

העבודה בהגנה

וולף זכה ללא מעט מחמאות, גם על מספר מסירות נהדרות שסיפק, אבל בעיקר על העבודה ההגנתית שלו במהלך המשחק, כשהגולשים התלהבו: “הוא היה, במפתיע, טוב מאוד בחלק ההגנתי”. על אחד המהלכים נרשם: “זה חתיכת שמירה טובה של דני וולף”.

בסופו של דבר, כאמור, ההופעה הטובה של הפורוורד היהודי לא הספיקה לברוקלין נטס, שממשיכה להיות בתחתית הטבלה במזרח, עם מאזן שלילי של 32:12.