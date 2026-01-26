יום שני, 26.01.2026 שעה 11:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

רעידת אדמה: 17 עצורים בחשד למכירת משחקים

דרמה: 17 שחקנים ובעלי תפקידים מקבוצה מהלאומית נעצרו בחשד למכירת משחקים, מעורבות עם ארגון פשע והפעלת פלטפורמה להלבנת הון. וגם: השיטה. צפו



ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

הכדורגל הישראלי ראה כבר כמה פרשות גדולות לאורך השנים, אבל דבר זה לא היה כבר הרבה זמן. במסגרת אחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו בכדורגל הישראלי, ימ"ר חוף במשטרה עצר לא פחות מ-17 חשודים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית.

כל ה-17 הם שחקנים ובעלי תפקידים שונים פעילים באותה קבוצה. החשדות נגדם חמורים במיוחד: חשד לקניית ומכירת משחקים, למעורבות עם ארגון פשע וגם לפעילות בפלטפורמה של הלבנת הון, כמו גם חשד לחוזים כפולים.

כמו כן, יש למשטרה חשד שאחרי שאותם גורמים גרמו להטיית התוצאה, הם דאגו להמר על בטים. גם זה נבדק בחקירה, במסגרתה עוכבו גם אנשים מוכרים שקשורים לקבוצות אחרות.

ימ"ר חוף מעצרים

מדובר ברעידת אדמה של ממש ואין ספק שעוד ידובר רבות בפרשה שמסעירה את הכדורגל הישראלי כאשר מדובר על 17 דמויות פעילות מאותה קבוצה. עם זאת, יש לציין שמתוך ה-17, יש שבעה חשודים מרכזיים, כך שייתכן שהיתר לא יובאו לביהמ”ש. בסיום החקירה יידעו מי כן יובא להארכת מעצר ומי ישוחרר.

הודעת המשטרה ושיטת הפעולה

הודעת המשטרה: “הבוקר, בתום חודשים של חקירה סמויה בהובלת היחידה המרכזית של מחוז חוף ובליווי צמוד של התאחדות הכדורגל, פשטו עשרות שוטרים על בתיהם של 17 חשודים מאזור גזרת מחוז חוף. הם קשורים לקבוצה בכירה מהליגה הלאומית בכדורגל ועצרו אותם לחקירה במשרדי הימ"ר, בחשד לקנייה ומכירה של משחקים במהלך שלוש השנים האחרונות ובחשד למעורבות של ארגון פשע, שסייע להטיות של תוצאות הקבוצה, באמצעות הזרמות מזומנים לצורכי הלבנות כספים וחשדות של חוזים כפולים לשחקני הקבוצה.

"כאמור, החקירה הסמויה החלה לפני מספר חודשים במשותף עם ההתאחדות לכדורגל לנוכח מספר חשדות שעלו בהקשר להתנהלות קבוצת הכדורגל מהליגה הלאומית. במסגרת החקירה עלו חשדות פליליים לפיו ארגון פשיעה מעורב בפעילותה הניהולית והכלכלית של קבוצת הכדורגל, בין היתר באמצעות הטיות משחקים ע"י מתן שוחד כספי וכן באמצעות הימורים איסורים.

משטרה (עמרי שטיין)משטרה (עמרי שטיין)

"עפ״י החשד, ארגון הפשע משתמש בקבוצה כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות ובהן חשד להטיית תוצאות, קנייה ומכירה של משחקים לצורך רווחים מהימורים בלתי חוקיים בארץ ובחו"ל. עוד עולה בין החשדות, מעורבות של ארגון פשע בקבוצה ע״י הזרמת כספים לצרכי הלבנתם ואשר התקבלו מפעילות פלילית, הארגון היה מעורב בקנייה ומכירה של המשחקים וחשדות לחוזים כפולים".

במשטרה הוסיפו: “השיטה עפ"י החשד הינה קנייה או מכירה של משחקים ובהתאם לכך, ביצוע עסקאות הימורים אסורים בישראל ובחו"ל על התוצאה הרצויה לאחר הטיית המשחק. לאחר שניתן היה לדעת את תוצאת ההימור, בוצעו ההימורים כשהתוצאה כבר ידועה מראש.

“כך, עפ"י החשד, הועברו כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים שהועברו לשם ההטיות וההימורים האסורים. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה יוחלט בסיומה על המשך בקשת הארכת מעצרם בבית המשפט”.

