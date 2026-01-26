בין הצלות לביקורת: סיכום ההופעה של דניאל פרץ

הדרבי הטעון בין סאות'המפטון לפורטסמות' שהתקיים אתמול (ראשון) הסתיים בתיקו 1:1 שמשאיר את הקדושים עם רגשות מעורבים. התקשרות הבריטית התייחסו לשוער הקבוצה, דניאל פרץ, שרשם הופעה פעילה מאוד תחת הלחץ העצום של הקהל, אך כן היה לו חלק לא מבוטל בשער השוויון.

במחצית הראשונה זכה פרץ למחמאות על הנוכחות שלו ברחבה. באתר ה’דיילי אקו’ המקומי ציינו כי השוער הפגין "נוכחות פיקודית", כשהוא מרבה לצאת לכדורי גובה, לאגרף סכנות ולדרבן את שחקני ההגנה שלו ללא הפסקה. האירוע הבולט שלו בחצי הראשון היה הצלה מרשימה בדקה ה-17, כאשר הדף נגיחה מסוכנת של קולבי בישופ ומנע יתרון מוקדם למארחים.

“היה צריך לעשות יותר כדי למנוע את השער”

גם בפורומים של אוהדי הקבוצה צוין לטובה האופי הלוחמני שלו, במיוחד לאחר שהתעלם בקור רוח מאוהד פורטסמות' שפרץ למגרש כדי להתגרות בו. עם זאת, רגע השוויון בדקה ה-77 העיב על ההופעה הכללית. כדור קרן של פורטסמות' יצר בלבול ברחבת הקדושים, ואבו אדאמס דחק את הכדור פנימה מקרוב.

דניאל פרץ (IMAGO)

ב’דיילי אקו’ העניקו לפרץ את הציון 5 וכתבו כי "הוא היה יכול לעשות יותר כדי למנוע את השער", תוך שהם מדגישים כי מצבים נייחים הפכו ל"עקב האכילס" של סאות'המפטון העונה. באתר האוהדים ‘סיינטס מארצ’ינג’ הוסיפו כי פרץ היה צריך להיות "חזק יותר" תחת הלחץ שהופעל עליו בתוך תיבת החמש ברגע הגורלי.