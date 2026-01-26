מכבי ת"א מודה: ההגנה שוב הייתה טעונת שיפור

מכבי תל אביב המשיכה אתמול (ראשון) את רצף הניצחונות שלה בזירה המקומית, כאשר ניצחה 91:98 את מכבי רמת גן באולם זיסמן במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל. במועדון סיפרו לאחר סיום ההתמודדות: "היה משחק מוקש". כזכור, המשחק מול קבוצתו של שמוליק ברנר הגיע לאחר הניצחון בחמישי שעבר על פנאתינייקוס, ואצל הצהובים חששו מירידת מתח שיכולה לייצר עבורם בעיות.

בסביבת הקבוצה היו מרוצים מאוד מכך שהשחקנים הרימו את האינטנסיביות במחצית השנייה, אך לצד זאת הודו: "חטפנו 50 במחצית, זה לא צריך לקרות, ההגנה שוב הייתה טעונת שיפור". בסיבוב הקודם הצהובים ספגו 58 נקודות מרמת גן במחצית הראשונה, שגם הובילה במהלך הרבע הרביעי, רגע לפני שחניכיו של עודד קטש השלימו קאמבק. הפעם הדברים הלכו אחרת, וכבר ברבע השלישי מכבי תל אביב הפכה את התוצאה ונכנסה לרבע האחרון ביתרון.

"תמיר היה נהדר, ואושיי בריסט נתן המון תנופה ושיחק חזק מאוד", סיפרו על צמד השחקנים. תחילה בלאט. הרכז היה פשוט ב’זון’ משלו, כשהשתלט לחלוטין על המשחק ושם את קבוצתו במרחק ביטחון עם שתי שלשות גדולות ברבע הרביעי. בכלל בלאט סיפק ערב התקפי נהדר עם 23 נקודות (4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים), כאשר סיים בתור הקלע המוביל של קבוצתו.

תמיר בלאט מחפש למי למסור (רועי כפיר)

המאבק העיקש על הפסגה מול הפועל ת”א

עודד קטש וחניכיו סופרים בזירה המקומית תשעה ניצחונות רצופים, ואמש הם עלו למאזן של 14 ניצחונות אל מול הפסד בודד, כאשר גם ליריבתם העירונית של הצהובים מאזן זהה. "אין מקום להפסיד, כל הפסד מאוד משמעותי", קבעו במועדון. כשלשתי הקבוצות מאזן זהה, מדובר כאן בסיטואציה בה מחכים לראות האם תהיה את מי שתמצמץ, עוד לפני המחזור ה-21 של ליגת העל במסגרתו ישוחק הדרבי התל אביבי השני העונה. כזכור, בסיבוב הקודם הייתה זו הפועל תל אביב שניצחה בתוצאה 80:85.

בריסט מבחינתו סיים את המשחק עם דאבל דאבל של 19 נקודות לצד 10 ריבאונדים, כשמדד הפלוס מינוס שלו היה הכי גבוה בקבוצתו, מעבר לתרומה שלו בשני צידי המגרש. במועדון היו גם מרוצים מאוד מהדקות של אורן סהר במחצית הראשונה. "יצאנו עם ניצחון, זה מה שחשוב במשחקים כאלו, בטח באולם כזה קשה וביתי", הוסיפו.

עודד קטש (רועי כפיר)

בסביבת הקבוצה ראו כיצד רמת גן הצליחה 'לבלגן' את המשחק: "בדרך כלל הם משחקים באינטנסיביות מאוד גבוהה", סיכמו. הצהובים כבר מתמקדים במשחק הבא מול ולנסיה, ביום חמישי הקרוב במסגרת המחזור ה-25 של היורוליג.