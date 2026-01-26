אחרי רצף ניצחונות, בית״ר ירושלים נעצרה ויצאה עם נקודה מול מ.ס אשדוד ב-1:1, נקודה שמשאירה אותה במקום הראשון בטבלת ליגת העל. בבית״ר מודים שהמחצית הראשונה הייתה אחת החלשות של הקבוצה, בטח בעונה הנוכחית, אך יחד עם זאת אומרים: ״לא הפסדנו, אף אחד לא חשב שננצח עד לסיום העונה, הגענו למצבים במחצית השנייה, אבל היה חסר התכלס מול השער, יש גם משחקים כאלה. אנחנו בריצת מרתון וכבר עם הפנים למשחק הבא מול הפועל חיפה".

אין ספק שלאבד את עומר אצילי במשחק מהסוג שהתפתח באשדוד זה לוקסוס גדול עבור בית״ר, אצילי שחקן משמעותי גם מבחינת מספרים וגם מבחינת יכולת הרתעה מול היריבות והחיסרון שלו הורגש. אצילי שסובל מפציעה בשריר הארבע ראשי ככל הנראה יהיה כשיר למשחק הקרוב מול הפועל חיפה בטדי.

בית״ר במקום הראשון והלחץ לשמור עליו שונה מהלחץ של לרדוף אחריו, כפי שמסבירים בבית וגן: ״המשחק הוא חלק מהתהליך שאנחנו עוברים העונה, היה לחץ לפני המשחק, זה הורגש בדקות הראשונות, ספגנו ונאלצנו לרדוף אחרי אשדוד. זה עוד יותר הוסיף ללחץ, אבל ידענו להבקיע, חזרנו למשחק ולא היינו רחוקים מלהבקיע שער ניצחון".

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

דור חוגי סיים את המשחק עם כאבים בברך, אבל הוא אמור להתגבר במהרה על הפציעה הזו. ירדן כהן אמר על המשחק: ״ידענו שיהיה משחק קשה ושאשדוד תילחם על החיים שלה, במחצית השנייה היינו יותר טובים והכדור לא נכנס, ממשיכים הלאה. שמח על השער שכבשתי, הייתי שמח עוד יותר אם היינו מנצחים״.

”לא נוריד את הראש”

ברק יצחקי סיכם: ״לא נכנסו למשחק טוב בחצי השעה הראשונה, לא אהבתי את המחצית הראשונה, אבל כדורגל משחקים 90 דקות. אחרי שאשדוד ספגה את האדום, שכבנו עליה, לפעמים הולך ולפעמים לא. היינו בריצה טובה מאוד, הרצף נעצר וכמו שלא יצאתי מגדרי אחרי ניצחונות, לא נוריד את הראש לקראת המשחק הבא נגד הפועל חיפה. לא יודע אם היינו לחוצים, ספגנו שער שלא היינו צריכים לספוג, אבל הראינו אופי, עלינו למחצית השנייה, הבקענו והיינו צריכים להבקיע עוד, הכדור לא נכנס".

כרגע בבית"ר לא מדברים על חיזוק בחלון העברות, אבל יש עדיין מחשבות על רכש, אולי אפילו בעמדת המגן ימני. גם שחקן לקישור או להתקפה בא בחשבון.