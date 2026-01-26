יום שני, 26.01.2026 שעה 08:22
 מזרח 
75%4848-516244דטרויט פיסטונס
64%4930-529545בוסטון סלטיקס
60%5012-516745ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
55%5503-556247קליבלנד קאבלירס
54%5470-543746שיקגו בולס
53%5159-519745פילדלפיה 76'
52%4865-486342אורלנדו מג'יק
47%5593-551947אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
43%5053-489744מילווקי באקס
40%5396-547347שארלוט הורנטס
30%5059-479844ברוקלין נטס
26%5498-509646אינדיאנה פייסרס
23%5231-482643וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5090-557747אוקלהומה ת'אנדר
68%5422-561147דנבר נאגטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%4798-509043יוסטון רוקטס
60%4994-5156 45פיניקס סאנס
58%5437-562748גולדן סטייט ווריורס
55%5460-559047מינסוטה טימברוולבס
53%5210-511045לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
48%5437-537346פורטלנד בלייזרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
36%5200-508144ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
28%5678-523947סקרמנטו קינגס
26%5601-529446ניו אורלינס פליקנס

שיי נעלם בהפסד של הת'אנדר, מינסוטה הובסה

הכוכב קלע 24 נקודות, אבל רק 3 ברבע האחרון ב-103:101 מול טורונטו, 23 לקוויקלי. 32 לאדוארדס מול הווריירס, 26 לקרי. דטרויט דרסה, 16 לוומבניאמה

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

הסופה בארה"ב גרמה לביטולם של המשחקים בין ממפיס לדנבר ובין מילווקי לדאלאס, אבל גם כך לא היה משעמם הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA: טורונטו הפתיעה את אוקלהומה סיטי, מינסוטה המשיכה להתרסק, דטרויט חגגה, סן אנטוניו הפסידה ומיאמי ניצחה.

אוקלהומה סיטי - טורונטו 103:101

עמנואל קוויקלי סיפק הופעה גדולה עם 23 נקודות ו-11 ריבאונדים, והוביל את טורונטו לניצחון חוץ יוקרתי על האלופה. הראפטורס רשמו ניצחון רביעי ברציפות, כשאר.ג’יי בארט תורם 14 נקודות וסקוטי בארנס מוסיף דאבל-דאבל של 10 נקודות ו-10 ריבאונדים.

שיי גילג'ס-אלכסנדר הוביל את אוקלהומה סיטי עם 24 נקודות והאריך את רצף משחקי ה-20+ שלו ל-117, אך נעלם ברבע האחרון עם שלוש נקודות בלבד. הת’אנדר שסבלו מחסרונם של ג’יילן וויליאמס ואייזאה הרטנשטיין, פספסו הזדמנות להשוות לקראת הסיום, וקוויקלי סגר עניין מהקו עם שתי קליעות עונשין קריטיות.

מינסוטה - גולדן סטייט 111:85

סטף קרי קלע 26 נקודות, חילק שבעה אסיסטים והוביל את הווריירס לניצחון קל על הטימברוולבס, שרשמו הפסד חמישי רצוף - הרצף השלילי הארוך שלהם מזה יותר משלוש שנים. מוזס מודי הוסיף 19 נקודות וגולדן סטייט התקרבה מרחק משחק וחצי בלבד ממינסוטה במאבק על המקום השביעי במערב.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אנתוני אדוארדס היה נקודת האור היחידה אצל מינסוטה עם 32 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך קבוצתו סיימה עם אחד ממשחקי ההתקפה החלשים שלה בשנים האחרונות. מינסוטה קלעה פחות מ-100 נקודות לראשונה העונה, ונראתה חסרת אנרגיה לאורך רוב שלבי המשחק, במיוחד במחצית השנייה.

דטרויט - סקרמנטו 116:139

קייד קנינגהאם המשיך בכושר המצוין עם 29 נקודות ו-11 אסיסטים, והפיסטונס לא התקשתו להביס את הקינגס בדרך לניצחון חמישי בשישה משחקים. דטרויט שמובילה את המזרח, ברחה ברבע השני ולא הביטה לאחור. ג’יילן דורן תרם 18 נקודות וטוביאס האריס הוסיף 16.

מנגד, מאליק מונק הוביל את הקינגס עם 19 נקודות, בעוד דמאר דרוזן הסתפק ב-16. דומנטאס סאבוניס, שחזר לאחר פציעה ממושכת, קלע 12 נקודות ב-24 דקות, אך לא הצליח למנוע הפסד חמישי רצוף של קבוצתו.

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

סן אנטוניו – ניו אורלינס 104:95

סאדיק ביי וזאיון וויליאמסון רשמו דאבל-דאבלים של 24 נקודות ו-10 ריבאונדים כל אחד, וניו אורלינס התאוששה מקריסה גדולה בדרך לניצחון חוץ על סן אנטוניו. הפליקנס איבדו יתרון של 20 נקודות, אך סיימו את המשחק בריצת 3:17 מרשימה.

ויקטור וומבניאמה הוביל את הספרס עם 16 נקודות, 16 ריבאונדים וארבע חסימות, אך קבוצתו החטיאה זריקות עונשין קריטיות בדקות ההכרעה. סן אנטוניו שעלתה בהרכב מלא לראשונה מאז סוף דצמבר, כבר עלתה ליתרון 89:93, אך קרסה בדקות הסיום.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

פיניקס – מיאמי 111:102

באם אדבאיו קלע 22 נקודות, חיימה חאקס ג’וניור הוסיף 20 וההיט השיגו ניצחון חשוב, בעוד הסאנס נאלצו להסתדר ללא דווין בוקר הפצוע. מיאמי השלימה את מסע משחקי החוץ שלה במאזן 2:3 למרות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת.

דילון ברוקס בלט אצל הסאנס עם 26 נקודות, אך פיניקס קלעה רק 37% מהשדה ו-7 מ-35 לשלוש. מיאמי פתחה פער כבר ברבע הראשון, שמרה על יתרון לאורך רוב המשחק וסגרה עניין באמצע הרבע הרביעי בדרך לניצחון משכנע.

