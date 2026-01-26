14 נקודות לוולף ו-6 לשרף בתבוסה של ברוקלין

דני וולף ובן שרף הפסידו הבוקר (שני) עם ברוקלין 126:89 ללוס אנג’לס קליפרס בחוץ. זה כבר ההפסד החמישי ברציפות של הנטס, שנוצחו בשתי הארכות מול בוסטון לפני יומיים, וספק אם ההמשך יהיה מעודד יותר כי מצפים לברוקלין עוד ארבעה משחקי חוץ רצופים.

וולף ושרף כמובן עלו מהספסל של הנטס. הפורוורד היהודי קיבל 26 דקות שבהן קלע 14 נקודות (3 מ-13 מהשדה, 1 מ-7 לשלוש, 7 מ-8 מקו העונשין) והוסיף גם שבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, חטיפה וחסימה.

שרף ששיחק בתקופה האחרונה בליגת הפיתוח, עלה מהספסל ל-17 דקות. הוא הספיק לקלוע שש נקודות (3 מ-5 מהשדה, 0 מ-1 לשלוש) ולחטוף כדור אחד, אבל לא מסר אף אסיסט ורשם גם ארבעה איבודים.

ברוק לופז חוסם את בן שרף (רויטרס)

הבריחה של הקליפרס

קבוצתית, בברוקלין הבינו לאן המשחק הולך כבר אחרי הרבע הראשון שבסיומו הקליפרס טסו ל-14:38 מבטיח. עד המחצית הפער רק הלך וגדל וההמשך היה גארבג’ טיים בדרך לתבוסה של הנטס.

וולף בעצם סיים כקלע הבולט בברוקלין, איגור דמין הוסיף 12 נקודות ומייקל פורטר ג’וניור תשע בלבד ב-3 מ-11 מהשדה. את הקליפרס הוביל קוואי לנארד עם 28 נקודות, 18 היו לג’יימס הארדן, 18 לג’ון קולינס ו-16 לג’ורדן מילר.