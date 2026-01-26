נקודה גג: זה משחק שבית"ר י-ם תרצה לשכוח

פודקאסט בית”ר ירושלים בהשתתפות גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל, מסכם את המשחק מול אשדוד אמש (1:1), כאשר זה משחק שבבית”רר ירצו לשכוח עם יכולת חלשה כמעט לאורך כל המשחק.

10 דקות ראשונות בית”ר לא עברה את החצי, קיבלה מתנה כי יוג’ין אנסה הוחלף מוקדם מאוד, בהמשך נהנתה מכרטיס אדום לאשדוד, אך זה הספיק רק לתיקו. אף אחד לא חשב שבית”ר תנצח את כל המשחקים עד לסיום העונה, אלא שהפעם גם היכולת לא הייתה טובה, יש עוד מה לשפר אם רוצים לקחת תואר העונה.

משחק של שתי מחציות, מחצית ראשונה קטסטרופה, מחצית שנייה בית”ר הגיעה ליותר מצבים אבל הסתפקה בשער אחד של ירדן כהן. וגם: היכולת של ירדן שועה, הכניסה של עדי יונה למגרש, התוספת של בוריס אינו למרכז המגרש וגם החזרה של קאלו להרכב הפותח.

יש עוד הרבה עבודה

לסיום, בבית"ר התרגלו שהם מנצחים בהילוך שני לא משנה מה קורה, מול אשדוד זה השתבש, הדקות הטובות היו מול עשרה שחקנים, ב-11 על 11 בית"ר לא הייתה טובה ויש עוד הרבה עבודה. האזנה נעימה.