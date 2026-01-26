יום שני, 26.01.2026 שעה 00:52
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

נקודה גג: זה משחק שבית"ר י-ם תרצה לשכוח

פודקאסט בית"ר מסכם את ה-1:1: אף אחד לא חשב שהיא תנצח את כל המשחקים, אך הפעם גם היכולת לא הייתה טובה ויש עבודה. וגם: שועה, יונה ואינו. האזינו

|
עדי יונה וירדן שועה (רדאד ג'בארה)
עדי יונה וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

פודקאסט בית”ר ירושלים בהשתתפות גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל, מסכם את המשחק מול אשדוד אמש (1:1),  כאשר זה משחק שבבית”רר ירצו לשכוח עם יכולת חלשה כמעט לאורך כל המשחק. 

10 דקות ראשונות בית”ר לא עברה את החצי, קיבלה מתנה כי יוג’ין אנסה הוחלף מוקדם מאוד, בהמשך נהנתה מכרטיס אדום לאשדוד, אך זה הספיק רק לתיקו. אף אחד לא חשב שבית”ר תנצח את כל המשחקים עד לסיום העונה, אלא שהפעם גם היכולת לא הייתה טובה, יש עוד מה לשפר אם רוצים לקחת תואר העונה.

משחק של שתי מחציות, מחצית ראשונה קטסטרופה, מחצית שנייה בית”ר הגיעה ליותר מצבים אבל הסתפקה בשער אחד של ירדן כהן.  וגם: היכולת של ירדן שועה, הכניסה של עדי יונה למגרש, התוספת של בוריס אינו למרכז המגרש וגם החזרה של קאלו להרכב הפותח. 

יש עוד הרבה עבודה

לסיום, בבית"ר התרגלו שהם מנצחים בהילוך שני לא משנה מה קורה, מול אשדוד זה השתבש, הדקות הטובות היו מול עשרה שחקנים, ב-11 על 11 בית"ר לא הייתה טובה ויש עוד הרבה עבודה. האזנה נעימה.

