הפועל פ"ת במגעים עם בלם שחטאר דונייצק

הפועל פתח תקווה הודיעה בסוף השבוע האחרון על צירופו של הקשר ממאדי דיארה (שינחת בסוף השבוע) כאשר במועדון רוצים כעת לצרף גם בלם, שככל הנראה יהיה זר. ל-ONE נודע לראשונה, כי במועדון מנהלים מגעים עם הבלם הבוליביאני דייגו ארויו, אשר משתייך לשחטאר דונייצק האוקראינית.

ארויו הוא בלם גבה קומה (1.90) אשר נרכש ע”י האימפריה האוקראינית תמורת מיליון אירו לפני כשנה מבוליבאר, עימה זכה באליפות בוליביה. באמתחתו, שש הופעות בנבחרת הבוגרת של מולדתו, כאשר הופעתו הרשמית האחרונה הייתה באמצע חודש יוני, אז רשם 90 דקות ושמר על שער נקי מול צ׳ילה.

בעברו, שיחק בעיקר במדי הקבוצה הצעירה של שחטאר ורשם הופעה אחת בקבוצה הבוגרת. בנוסף, הוא הושאל לקבוצה הצעירה של באהיה, כשחוזהו מסתיים בעונת 2028/29.