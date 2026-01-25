יצחקי: צריך לדעת לנצח משחקים מהסוג הזה

אחרי העלייה לפסגה, בית״ר ירושלים קיוותה לשמור הערב (ראשון) על פער שלוש נקודות מהפועל באר שבע במקום השני. אלא שתקוות לחוד ומציאות לחוד, כאשר הירושלמים סיימו ב-1:1 מאכזב נגד אשדוד, שקטע רצף ניצחונות והוריד את הפער בפסגה לנקודה אחת בלבד.

בסיום, מאמן בית״ר ירושלים, ברק יצחקי, דיבר: ״לצערי זה עצר רצף ניצחונות טוב. הגענו למגרש קשה נגד קבוצה שנלחמת על חייה. לא פתחנו טוב בלשון המעטה אבל אחרי זה נכנסנו למשחק. השוונו, הורחק להם שחקן, היינו קרובים למהפך, אבל זה לא הצליח לצערי״.

״בחצי הראשון פחות שיחקנו את המשחק שלנו. לא הנענו את הכדור מהר, לא עמדנו נכון במיוחד באמצע. ספגנו שער מיותר, הם לא הגיעו להרבה מצבים. צריך לדעת משחקים כאלה גם כשאין יכולת טובה. חצי שני כבר היינו צריכים להבקיע לפחות עוד שער אחד או שניים. זה הכדורגל״, הוסיף המאמן.

ירין לוי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

על העובדה שהקבוצה שלו נכנסת לפיגור וחוזרת אמר: ״אין מאמן שיגיד שהוא רוצה להיכנס לפיגור, לעשות חילופים ולנצח. גם משחקים שאנחנו מנצחים בדקות האחרונות, אנחנו עדיפים ובכולם הגיע לנו לנצח. זאת תמורה לעבודה הקשה שאנחנו עושים. לצערי ולשמחתי זה מגיע בסוף, הייתי שמח אם זה היה מגיע קודם. הכדורגל שלנו הוא טוב ואנחנו מנצחים בזכות, לא עושים לנו טובה. אנחנו עובדים קשה בשביל הנקודות״.

על כך ששיחקו אחרי הפועל באר שבע: ״יכול להיות שזה משפיע ויכול להיות שלא. זה מתאזן כי פעם אנחנו לפניהם ופעם הם לפנינו, אז זה לא כזה משנה בעיניי״.

לסיום, המאמן נשאל על תכניות הרכש ואמר: ״כרגע אנחנו לא מחפשים עוד חיזוק. אף מאמן לא מתנגד לשחקנים, יש מערכת, בעלים, מנהל מקצועי, ובוא נראה מה יהיה״.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

גם מאמנה הזמני של מ.ס אשדוד, שעד לא מזמן היה שחקן הקבוצה, ניר ביטון, דיבר בסיום: ״להיות מאמן? לא ידעתי עד כמה זה שונה. דיברתי על זה לפני המשחק עם הצוות. זה לחץ אחר. אתה חושב כל דקה, כל היום. בחימום, באימון, אפילו במיטה בלילה. אנחנו מנסים ליצור פה משהו. עם איך שהמשחק התפתח אנחנו מרוצים מהנקודה״.

ביטון המשיך: ״ידענו שבית״ר ירושלים מהמרים המון עם הלחץ שלהם, ולכן ניסינו לשחק עם חלוץ מדומה שבא בין הקווים. בכנפיים שמנו שחקנים עם מהירות כדי לנסות מעברים. פתחנו מצוין. לחצנו גבוה, יצאנו למעברים. לבית״ר ירושלים יש איכויות גבוהות ועם איך שזה התפתח כמו שאמרתי אני מרוצה מהנקודה״.

״מה המהלך הזה אומר על ניר ביטון השחקן? אני לא יודע להגיד. אני יודע שאני נהנה כרגע. זה שינוי משמעותי בפרק זמן קצר מאוד. לפני עשרה ימים עוד הייתי חלק מחדר ההלבשה ורקדנו יחד, ופתאום אני בצוות שדורש מהם. זה קצת מוזר. אני שמח על הזכות שניתנה לי״, הוסיף.

ניר ביטון (שחר גרוס)

עוד אמר: ״אני אציין את אבי אבינו שאנחנו איש אחד ועובדים יחד. לא יכולתי לבקש איש מקצוע טוב יותר לעבוד איתו. אין מאמן ספציפי שלקחתי ממנו הכי הרבה. עברתי הרבה מאמנים ומכל אחד יש מה ללמוד ומה לא. כל מאמן בא עם משהו אחר וצריך לעשות התאמות. עברתי וראיתי המון ואני אנסה להנחיל את זה לשחקנים״.

כובש השער לבית״ר ירושלים, ירדן כהן דיבר גם הוא: ״מאוכזבים מהתוצאה. הרגשנו טוב במחצית השנייה. אי אפשר כל הזמן לנצח, קורה שפחות טובים ומשתפרים. הכי חשוב שחזרנו למשחק ונחבק את הנקודה״.

ירדן כהן מודה למי שצריך (שחר גרוס)

המגן הוסיף: ״אין משהו ספציפי שאפשר לשים עליו את הנקודה, היה משחק קשה נגד קבוצה שנלחמת על חייה. אנחנו לא מסתכלים על הטבלה בשלב הזה של העונה, מתקדמים ממשחק למשחק. בסוף העונה נראה מה יהיה״.

״ברק דורש מאיתנו דברים חיוביים למשחק, שמח שאני מביא את זה ועוזר לקבוצה. מקווה שיהיו עוד כאלה. כבוד גדול לשחק בבית״ר ירושלים מול קהל כזה. זה מועדון ענק וחיכיתי להזדמנות כזאת. שמח שאני לוקח אותה בשתי ידיים״, סיכם.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

כובש השער לאשדוד, שמושאל מבית״ר ירושלים, עילאי חג׳ג׳, אמר: ״משחק לא פשוט. בית״ר שלטה לחלוטין ואני גאה בחברים שלי שעשו הכל להוציא את הנקודה. אני שמח. הייתי בבית״ר ויש שם איכות מטורפת, זאת הקבוצה הטובה בליגה ללא עוררין. שמח שהצלחנו להוציא את הנקודה הזאת״.

״השער היה מעין סערת רגשות. שמח בשבילי כי עברתי דברים קשים. כתבו עליי לא מעט דברים, אני בתוכי מאמין בעצמי ויודע שכשאני מקבל הזדמנות אני נותן הכל. יצאתי פה להשאלה ויש לי חצי עונה לעבוד קשה ולהוכיח, נעשה הכל כדי להישאר בליגה״, הוסיף.