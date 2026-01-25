"העומס לא עוצר בעונה כזאת, צריכים את כולם"

לאחר הניצחון של הפועל ת”א על הפועל ב”ש/דימונה מוקדם יותר, מכבי ת”א לא נתנה ליריבתה העירונית לברוח כשגברה הערב (ראשון) 91:98 על עירוני רמת גן במסגרת המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל. הצהובים השתוו לאדומים של איטודיס שבפסגה, ועלו למאזן 1:14.

תמיר בלאט דיבר אחרי הניצחון: “אני שמח שאני משחק טוב ועוזר לקבוצה לנצח. רמת גן קבוצה מאוד מאומנת שמשחקת בשיטה מסוימת, זה הקשה עלינו. חצי שני עשינו יותר עצירות וזה מה שהביא לניצחון. זה לא פשוט, העומס לא עוצר בעונה כזאת. מקווה שהפצועים יחזרו כמה שיותר מהר כי אנחנו צריכים את כולם”.

שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

על עתידו אמר: “לא מעוניין לדבר על זה עכשיו, מעדיף לשחק עכשיו ואדבר על זה אחר כך”. הגארד גם התייחס לחגיגה המיוחדת שעשה: “החגיגה אחרי הסל היא בדיחה שלי ג’ימי (קלארק) ואורן (סהר), ראינו סרטון ואמרנו שנקפוץ על הטרנד ונצטרף”.