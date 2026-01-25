צמודה ומותחת: תמונת מצב בצמרת ליגת העל

המחזור ה-20 של ליגת העל נמשך גם הערב (ראשון) כשבית״ר ירושלים התארחה אצל מ.ס אשדוד, בתקווה להחזיר את הפער בצמרת לשלוש נקודות. אלא שהירושלמים התקשו ונעצרו אחרי 1:1 מאכזב מבחינם, שהוריד את הפער לנקודה אחת בלבד.

מי שעוד תנסה לנצל את המעידה של הירושלמים, היא מכבי תל אביב, שתארח מחר את הפועל תל אביב לדרבי לוהט ומסקרן, בידיעה ששלוש נקודות יצמקו את הפער מהמקום הראשון לשבע נקודות, ויפיחו מעט תקווה במרוץ לאליפות מבחינתם.

צמרת ליגת העל

1. בית”ר ירושלים – 46 נקודות (24+ הפרש שערים)

2. הפועל באר שבע – 45 נקודות (+27 הפרש שערים)

3. מכבי תל אביב – 36 נקודות (+15 הפרש שערים), משחק חסר