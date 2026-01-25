אולמו הפך את בארסה לקבוצת קצוות במפגש כזה

ברצלונה חזרה לקאמפ נואו הערב אחרי כמעט 50 ימים, ורשמה ניצחון על אוביידו מהתחתית בתוצאה מרשימה, אך במשחק רחוק מזה. עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים את הניצחון על הכחולים מתחתית הלה הליגה שהחזיר את הקטלונים לפסגת הטבלה, והבכורה המחודשת והמצופה של קאנסלו.

החבורה של האנזי פליק הצליחה להתעלות על עצמה בזכור שבירת הסכר של דני אולמו, בנוסף לראפיניה וימאל (בשער ענק) והקבוצה מתגברת על משחק שהתברר לדקות ארוכות כמוקש לא קטן שהוכיח שהליגה עוד ארוכה במיוחד.

עוד בפרק: ההופעה הגדולה של דני אולמו בדיוק ברגע הנכון, החשיבות העצומה ליכולת של ברצלונה לתעל מומנטים ולגמור משחקים, פליק עם עוד תצוגה טקטית מרשימה, למה הכניסה של פרמין לופס הייתה חשובה למורל הקבוצתי, לאמין ימאל ממשיך לשמוט לסתות גם כשהקבוצה לא תמיד בשיאה, ואיך הקבוצה תגיע למחזור האלופות האחרון נגד קופנהאגן. ברצלונה חייבת לנצח בו בצורה משמעותית כדי לשפר מיקומים להמשך העונה בליגת האלופות. האזנה נעימה.