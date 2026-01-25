יום ראשון, 25.01.2026 שעה 23:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2429-2921אלצ'ה10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2133-2421מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

אולמו הפך את בארסה לקבוצת קצוות במפגש כזה

פודקאסט ברצלונה מסכם את הניצחון על אוביידו: ההופעה הגדולה של הקשר, התצוגה הטקטית של פליק ולמה הכניסה של פרמין הייתה חשובה. האזינו לפודקאסט

|
דני אולמו באוויר (רויטרס)
דני אולמו באוויר (רויטרס)

ברצלונה חזרה לקאמפ נואו הערב אחרי כמעט 50 ימים, ורשמה ניצחון על אוביידו מהתחתית בתוצאה מרשימה, אך במשחק רחוק מזה. עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים את הניצחון על הכחולים מתחתית הלה הליגה שהחזיר את הקטלונים לפסגת הטבלה, והבכורה המחודשת והמצופה של קאנסלו.

החבורה של האנזי פליק הצליחה להתעלות על עצמה בזכור שבירת הסכר של דני אולמו, בנוסף לראפיניה וימאל (בשער ענק) והקבוצה מתגברת על משחק שהתברר לדקות ארוכות כמוקש לא קטן שהוכיח שהליגה עוד ארוכה במיוחד.

עוד בפרק: ההופעה הגדולה של דני אולמו בדיוק ברגע הנכון, החשיבות העצומה ליכולת של ברצלונה לתעל מומנטים ולגמור משחקים, פליק עם עוד תצוגה טקטית מרשימה, למה הכניסה של פרמין לופס הייתה חשובה למורל הקבוצתי, לאמין ימאל ממשיך לשמוט לסתות גם כשהקבוצה לא תמיד בשיאה, ואיך הקבוצה תגיע למחזור האלופות האחרון נגד קופנהאגן. ברצלונה חייבת לנצח בו בצורה משמעותית כדי לשפר מיקומים להמשך העונה בליגת האלופות. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */