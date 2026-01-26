לא נזרק לדשא: פירוטכניקה בשני הקהלים בדרבי

לראשונה מזו תקופה ארוכה במיוחד, הדרבי של תל אביב מתקיים לו כשמכבי תל אביב מארחת אותו. המשחק הראשון בליגת העל העונה בין שתי היריבות העירוניות היה במפגש ביתי של הפועל תל אביב, כמו גם המשחק בגביע, והפעם רוב האצטדיון ביפו בצהוב.

בכל מקרה, זה לא מנע מאיתנו לראות פירוטכניקה בשערים 4 ו-5, שמאכלסים את אוהדי הפועל תל אביב, וגם ביציעים 10 ו-11 שם אוהדי מכבי ת”א. דוד פוקסמן ראה את האבוקות ורימוני העשן 40 שניות אחרי ששרק לפתיחה והוא נאלץ לעצור את ההתמודדות למשך שבע דקות, עד שחידש אותה.

אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)

כמובן ששתי הקבוצות צפויות לעמוד לדין בעקבות הדברים הללו וגם לקבל עונש, אך לפחות בגלל שזה לא נזרק אל הדשא אז קשה לראות מצב שבו העונש מהמשחק בסיבוב הראשון יחזור במקרה של הפועל ת”א, אז היא קיבלה הורדה של שתי נקודות בנוסף להפסד טכני.