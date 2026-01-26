אחרי 4,293 ימים: הפועל תל אביב ניצחה בדרבי

זהו, זה נגמר, אוהדי הפועל תל אביב יכולים שוב לחייך. אחרי 4,293 ימים ללא ניצחון בדרבי, הערב (שני) הצד האדום של העיר תל אביב גבר על הצד הצהוב של העיר ת”א, כאשר הפועל ניצחה את מכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד, ובכך חניכיו של אליניב ברדה הם אלו ששמו סוף לבצורת המטורפת נגד היריבה העירונית, ונתנו לקהל סיבה לחייך, ובצורה הכי בלתי נשכחת שיש, עם מהפך בתוספת הזמן ו-1:2 הכי מטורף שיש.

אז עד כמה הבצורת הייתה חריגה? כאמור, 4,293 ימים ללא ניצחון בדרבי, זה אומר יותר מ-11 וחצי שנים, מאז ה-26 בארפיל 2014, אז זה נגמר 1:3 כשעומר דמארי, גילי ורמוט ואוראל דגני כבוש למנצחת, וערן זהבי רק צימק למפסידה. מאז, כמעט 12 שנים, היו 30 מפגשים.

אז כאמור ב-31 הפועל תל אביב ניצחה הערב, אבל ב-30 הדרבים שקדמו לזה זה כמעט ותמיד נגמר בניצחון של מכבי תל אביב. 25 פעמים הצהובים חגגו, ב-5 מקרים זה נגמר בתיקו, אגב, כולל במשחק שפוצץ בפריצה של פואד, והוגדר 0:0 בין הצדדים, וכולל כמובן הטכני במשחק בליגה לפני כמה חודשים, ובסך הכל 0 עגול של ניצחונות להפועל, עד היום. גם הניצחון בפנדלים לפני שבועיים נחשב כמובן כניצחון צהוב.

ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)

במהלך הרצף המטורף הזה, מכבי תל אביב סיפקה לא פחות משלוש חמישיות לרשת של היריבה, שתי רביעיות וארבע פעמים שלושה שערים (כולל הטכני). אגב, כן הייתה עונה אחת שנגמרה ללא הפסד עבור הפועל, בעונת 2018/19 היה 0:0 בנתניה ו-1:1 במושבה, כשעמנואל בואטנג השווה בדקה ה-88 אחרי שער של צ’יקו אפואדו.

שי אבוטבול חוגג (יוסי ציפקיס)

ב-30 המשחקים הללו, כאמור מבלי שנחשיב את היום, מכבי תל אביב כבשה לא פחות מ-56 שערים לרשת של הפועל תל אביב, שמצידה מנגד כבשה במשחקים הללו רק 10 שערים, כלומר 10:56, פשוט מטורף. בעונת 2019/20 היו ארבעה דרבים והפועל לא כבשה אפילו באחד מהם. 0:3, 0:3, 0:2 ו-0:3 למכבי תל אביב.