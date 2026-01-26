יום שני, 26.01.2026 שעה 23:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אחרי 4,293 ימים: הפועל תל אביב ניצחה בדרבי

30 משחקים, 25 ניצחונות למכבי, 5 תוצאות תיקו, 56 גולים לצד הצהוב, רק 10 מנגד, 3 חמישיות, 2 רביעיות - והכל נגמר: כל המספרים מהרצף האדיר בעיר

|
לוקאס פלקאו וצ'יקו ברגע שיזכרו לכל החיים (רדאד ג'בארה)
לוקאס פלקאו וצ'יקו ברגע שיזכרו לכל החיים (רדאד ג'בארה)

זהו, זה נגמר, אוהדי הפועל תל אביב יכולים שוב לחייך. אחרי 4,293 ימים ללא ניצחון בדרבי, הערב (שני) הצד האדום של העיר תל אביב גבר על הצד הצהוב של העיר ת”א, כאשר הפועל ניצחה את מכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד, ובכך חניכיו של אליניב ברדה הם אלו ששמו סוף לבצורת המטורפת נגד היריבה העירונית, ונתנו לקהל סיבה לחייך, ובצורה הכי בלתי נשכחת שיש, עם מהפך בתוספת הזמן ו-1:2 הכי מטורף שיש.

אז עד כמה הבצורת הייתה חריגה? כאמור, 4,293 ימים ללא ניצחון בדרבי, זה אומר יותר מ-11 וחצי שנים, מאז ה-26 בארפיל 2014, אז זה נגמר 1:3 כשעומר דמארי, גילי ורמוט ואוראל דגני כבוש למנצחת, וערן זהבי רק צימק למפסידה. מאז, כמעט 12 שנים, היו 30 מפגשים.

אז כאמור ב-31 הפועל תל אביב ניצחה הערב, אבל ב-30 הדרבים שקדמו לזה זה כמעט ותמיד נגמר בניצחון של מכבי תל אביב. 25 פעמים הצהובים חגגו, ב-5 מקרים זה נגמר בתיקו, אגב, כולל במשחק שפוצץ בפריצה של פואד, והוגדר 0:0 בין הצדדים, וכולל כמובן הטכני במשחק בליגה לפני כמה חודשים, ובסך הכל 0 עגול של ניצחונות להפועל, עד היום. גם הניצחון בפנדלים לפני שבועיים נחשב כמובן כניצחון צהוב.

ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)

במהלך הרצף המטורף הזה, מכבי תל אביב סיפקה לא פחות משלוש חמישיות לרשת של היריבה, שתי רביעיות וארבע פעמים שלושה שערים (כולל הטכני). אגב, כן הייתה עונה אחת שנגמרה ללא הפסד עבור הפועל, בעונת 2018/19 היה 0:0 בנתניה ו-1:1 במושבה, כשעמנואל בואטנג השווה בדקה ה-88 אחרי שער של צ’יקו אפואדו.

שי אבוטבול חוגג (יוסי ציפקיס)שי אבוטבול חוגג (יוסי ציפקיס)

ב-30 המשחקים הללו, כאמור מבלי שנחשיב את היום, מכבי תל אביב כבשה לא פחות מ-56 שערים לרשת של הפועל תל אביב, שמצידה מנגד כבשה במשחקים הללו רק 10 שערים, כלומר 10:56, פשוט מטורף. בעונת 2019/20 היו ארבעה דרבים והפועל לא כבשה אפילו באחד מהם. 0:3, 0:3, 0:2 ו-0:3 למכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */