צפו: מארב המשטרה לאוהד שהסליק פירוטכניקה

מאחורי חור בקיר בשירותים באצטדיון בלומפילד הסתתרו שמונה רימוני עשן ו-17 אבוקות. הן לא הגיעו לשם כמובן במקרה ובמשטרה עלו על כך כבר יום לפני הדרבי התל אביב בין מכבי להפועל לפני שבוע בגביע, אבל חיכו, בשקט. זו הייתה אסטרטגיה מכוונת כדי לשים את היד על האוהד שהכניס את פירוטכניקה לתוך הקיר.

כעת, התיעוד הדרמטי מאותו אירוע נחשף, ובו רואים איך המשטרה תפסה את אותו אוהד מכבי ת”א שהגיע לשירותים בבלומפילד כדי לשלוף מהקיר את מה שהסליק שם לפני זה. על הסלקת הפירוטכניקה של האוהד פורסם לראשונה ב-ONE.

צפו בתיעוד:

המארב של המשטרה בבלומפילד

“נמצאו 8 רימוני עשן ו-17 אבוקות, עלול לפגוע בחיי אדם”

כזכור, במשטרה החליטו להכין מארב לאותו אוהד, ליאם דניאל רביבו בן ה-18, נגדו הוגש הבוקר כתב אישום על הברחת הפירוטכניקה. היא התגלתה במהלך סיור מוקדם של המשטרה בבלומפילד והוחלט לחכות שהאוהד יגיע לסליק כדי לתפוס אותו על חם.

בהודעת משטרת ישראל אז נכתב: “במסגרת היערכות למשחק הדרבי שמתקיים כעת באצטדיון בלומפילד, בוצעה פעילות סמויה וממוקדת של ימ"ר ת"א והיס"מ, במהלכה הבחינו השוטרים בחשוד שניגש לתא השירותים, בזמן שהוא מפרק אריח מהקיר וניגש ל"סליק" שנמצא בתוך הקיר, ומוציא שקית שחורה.

בלשים שפעלו במקום ביצעו מעצר של החשוד ובבדיקה בשקית, נמצאו 8 רימוני עשן ו-17 אבוקות שהיו מיועדות לשימוש במהלך משחק הדרבי. הודות לפעילות ממוקדת ונחושה, הצליחו שוטרי מחוז ת"א למנוע שימוש באמצעי פירוטכניקה העלול לגרום לפגיעה בחיי אדם. נדגיש כי רימוני העשן הצה"ליים הם אמצעי לחימה לכל דבר ועניין, ורק לאחרונה הוגשו 27 כתבי אישום נגד נאשמים באחזקת האמל"ח”.