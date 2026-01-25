יום ראשון, 25.01.2026 שעה 20:46
כדורגל ישראלי

מסוכן: אוהדי האקסית זרקו כדורי שלג על סבע

הקשר ניסה להרים קרן עבור אמדספור, הקהל של קבוצתו הקודמת סיבאספור השליך עליו בעוצמה את השלג שנערם באצטדיון. הוא הגיב בזעם רב ולא התעלם. צפו

|
דיא סבע במדי סיבאספור (IMAGO)
דיא סבע במדי סיבאספור (IMAGO)

הליגיונרים שלנו ממשיכים לעזור לקבוצות שלהם באירופה ובעולם, ומלבד מספרים, חלקם נתקלים באירועים ביזארים. דניאל פרץ פגש אוהד שנכנס למגרש וחגג מולו ב-1:1 של סאות’המפטון ואצל דיא סבע? קהל האקסית החליט לזרוק עליו, בצורה קצת מסוכנת יש לומר, כדורי שלג.

הקשר פתח היום (ראשון) בהרכב של אמדספור הטורקית, שהתארחה אצל סיבאספור, שם שיחק בעבר סבע בין 2022 ל-2023. במהלך ההתמודדות, אקס מכבי חיפה הגיע לדגל הקרן על מנת לקחת את המצב הנייח של קבוצתו, כאשר אוהדי סיבאספור החלו כאמור לזרוק עליו כדורים מהשלג שנצבר באצטדיון.

סבע תחילה נראה מתרחק מהאירוע, אך אז התעצבן ואף התכוון כמעט לזרוק על היציעים כדורי שלג בחזרה. ספסל אמדספור החזיק אותו ומנע ממנו להגיב כך, אך הוא בהחלט נראה עצבני לאור האירוע החריג.

דיע סבע חוטף כדור שלג לראש

אירועי המשחק והמצב של אמדספור העונה

במשחק עצמו, סיבאספור ואמדספור נפרדו ב-1:1. ואלון אתמי כבש בדקה ה-20 כדי לשים את המארחת ביתרון, אך אמביה דיאנה הרשית בדקה ה-57 והשווה עבור סבע וחבריו. הקשר הישראלי אגב הוחלף בדקה ה-87.

אחרי 22 מחזורים בליגה הטורקית השנייה, אמדספור וסבע נמצאים במקום הראשון עם 43 נקודות למרות שבשני המשחקים האחרונים הם לא הצליחו לצאת עם מלוא שלוש הנקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
