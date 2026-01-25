המדינה משנה את התנאים להכרה באיגודים

משרד התרבות והספורט משנה את התנאים להכרה באיגודי הספורט. על פי מסמך חדש שפורסם הערב (ראשון) להערות הציבור, נקבעו קריטריונים חדשים לכל הענפים על מנת שהמדינה תכיר באיגודים שמנהלים אותם ומי שלא יעמוד בהם בעתיד, ככל הנראה לא יוכל לבקש לקבל תקציבים מהמדינה.

על מנת שהמדינה תכיר באיגוד שמנהל ענף ספורט, כמו איגוד הכדורסל או ההתאחדות לכדורגל, נקבעו על ידי משרד התרבות והספורט כמה תנאים בנוהל מיוחד. אלא שכעת, בחלוף השנים, המדינה מעוניינת לשנות חלק מהתנאים הללו. רק לאחר שהם הופכים לאיגודים המוכרים על ידי המדינה, הם רשאים לבקש לקבל תקציבים מהמדינה והם יקבלו אותם, בתנאי שהם עומדים בקריטריונים לחלוקת כספי התמיכה מהמדינה.

על פי המסמך שפורסם על ידי משרד התרבות והספורט, תנאי הסף המרכזי הוא כמות הספורטאים הפעילים בכל ענף. אם בעבר דרשו שבכל איגוד יהיו לפחות 120 ספורטאים בענף אישי או לפחות 200 בענף קבוצתי, כעת המדינה דורשת כי יהיו חברים באיגוד 300 ספורטאים אם מדובר בענף אישי ו-800 אם מדובר באיגודים מענפים קבוצתיים.

מעבר לכך, כדי לקבל הכרה מהמדינה, משרד התרבות והספורט אף דורש כי 80% מהספורטאים הפעילים צריכים להיות בטווח גילים של 11 עד 29. לדעת רבים בספורט הישראלי, סעיף הזה הוא בעייתי משום שכיום הקריירה של הספורטאים בעולם דווקא התארכה מעבר לגיל 30 ואף לעתים מגיעה גם לגיל 40, מה גם שישנם ענפים בהם ניתן להתחרות ולהשיג מדליות אולימפיות דווקא בגילים מבוגרים יותר כאשר הספורטאים מנוסים יותר.

כמו כן, תנאי נוסף שנכתב בין היתר בנוהל החדש דורש כי האיגוד הישראלי יקבל קודם כל הכרה מאיגוד בינלאומי ובו חברים לפחות 60 גופים אחרים מ-60 מדינות שונות, בניגוד לדרישה קודמת בה ביקשו לפחות 50 מדינות שיהיו חברות באיגוד הבינלאומי. כלומר, לדוגמה כדי שההתאחדות לכדורגל או איגוד ההתעמלות יזכו להכרה מהמדינה, הם קודם כל צריכים לקבל הכרה מפיפ"א או מה-FIG ובתנאי שחברות בארגון יותר מ-60 התאחדויות כדורגל או איגודי התעמלות נוספים מרחבי הגלובוס.

לנוהל החדש נוספו עוד דרישות חדשות, כמו מינוי ממונה על מוגנות ולפחות 30% נשים ברשימת חברי ההנהלה. אלו סעיפים שלא היו בנוהל הקודם, אבל קיימים בכל הדרישות של משרד התרבות והספורט לצורך קבלת תקציבים מהמדינה.

כיצד הנוהל החדש ישפיע על האיגודים?

לפי ההערכות, חלק מהאיגודים הקטנים בספורט האולימפי עלולים להיפגע מהדרישות החדשות וכך גם חלק מהענפים שאינם אולימפיים שלא יזכו להכרה. מצד שני, בשנים האחרונות משרד התרבות והספורט הכיר באיגודים מענפים חדשים, אך הם לא קיבלו כספי תמיכה משום שלא עמדו בתנאי הסף לקבלת התקציבים מהמדינה, כלומר למעשה הם איגודים לא הישגיים שלא מגיעים מענפים מובילים ומקובלים בעולם. כעת, לאחר שינוי הקריטריונים, ספק רב אם בכלל יוכרו כאיגודי ספורט.

הנוהל החדש להכרה באיגודים פורסם על ידי משרד התרבות והספורט והוא זמין להערות הציבור. אם אכן יתקבלו הערות מהציבור או מגופים מסוימים בספורט הישראלי, ייתכן וחלק מהקריטריונים ישתנו בהתאם.