מונאס דאבור הושאל לבאני יאס עד תום העונה

יעד חדש למונאס דאבור, כשמדובר בבאני יאס מתחתית הליגה האמירתית: “המועדון מכריז על החתמתו של דאבור בהשאלה עד לסיום עונת 2025/26, כשהוא מגיע משבאב אל אהלי. המהלך נועד לחזק את שורות הקבוצה בתקופה הקרובה”.

טקס חתימת החוזה של דאבור נערך בנוכחות אחמד אל ג’אברי, חבר דירקטוריון של המועדון ש”הביע אמון ביכולות השחקן”: “מאחלים לו הצלחה יחד עם חבריו לקבוצה בשלב הבא”.

דאבור החל את דרכו המקצועית במכבי אחי נצרת ובמכבי ת”א. בהמשך שיחק בליגות בכירות באירופה, כולל גראסהופרס ציריך, זלצבורג, סביליה והופנהיים, וצבר ניסיון משמעותי ברמות הגבוהות. ב-2023 עזב את אירופה לשבאב אל אהלי. לזכותו גם 40 הופעות בנבחרת ישראל.

מהמוליכה לנועלת הטבלה

שבאב אל האלי, הקבוצה ממנה הושאל דאבור, נמצאת במצב טוב העונה ונכון לכתיבת שורות אלה היא ממוקמת בפסגת הליגה של איחוד האמירויות עם מאזן של 32 נקודות אחרי 13 מחזורים.

בצד השני, באני יאס כאמור נמצאת כרגע במקום האחרון עם שמונה נקודות בלבד מתוך 39 אפשריות, כשמאזנה עומד על שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ותשעה הפסדים.