שועה ב-11 של בית"ר לאשדוד, אצילי מחוץ לסגל

המחזור ה-20 של ליגת העל ימשיך הערב (ראשון, 20:15) עם משחק מסקרן באצטדיון הי”א בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים. אחרי סאגה שנמשכה במשך כל השבוע בנוגע לאצטדיון בו יתקיים המשחק, לבסוף הוא נערך במגרשה הביתי של הקבוצה מעיר הנמל.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מוחמד עאמר, נועם מוצ’ה, רועי גודרנה, עמנואל אג’יי, קארים קימבידי, עילאי חג’ג’ ויוג’ין אנסה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גריגורי מורוזוב, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, בוריס אינו, ירין לוי, דור מיכה, ג’ונבוסקו קאלו, טימוטי מוזי וירדן שועה.

בית”ר ירושלים מגיעה למשחק במומנטום נהדר כשהיא מחזיקה ברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות והפעם האחרונה שהפסידה הייתה ב-3 לנובמבר. יחד עם זאת, לחץ גדול מונח על כתפיהם של ברק יצחקי וחניכיו, זאת לאחר שהפועל באר שבע גברה על עירוני קריית שמונה וחזרה לפסגה. אצילי יחמיץ את ההתמודדות שכן הוא סובל ממתיחה קלה בשריר הארבע ראשי.

בצד השני, מ.ס אשדוד נמצאת בכושר רע מאוד. הקבוצה סופרת כבר 11 משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות. חילופי המאמנים אולי עזרו במעט, כי הקבוצה עצרה את רצף ההפסדים במשחק הבכורה של ניר ביטון על הקווים, אך 0:0 מול נועלת הטבלה בני ריינה זה בוודאי לא מה שהוציא את הקבוצה מעיר הנמל מהמשבר. ניצחון על האימפריה מהבירה לעומת זו דווקא כן יכול לעשות זאת.

בסיבוב הראשון, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי. בעונה שעברה לעומת זאת, הקבוצות נפגשו פעמיים ובשני המשחקים בית”ר ירושלים ניצחה בתוצאה זהה – 2:3. הפעם האחרונה בה מ.ס אשדוד יצאה מנצחת במפגש הזה במסגרת הליגה הייתה בינואר 2022, אז שערים של חמודי כנעאן ועוז בילו העניקו לה 0:2 יוקרתי בטדי.