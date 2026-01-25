יום ראשון, 25.01.2026 שעה 18:17
כדורגל ישראלי

"ספגנו הרבה ממצבים נייחים, מתחיל להיות בעיה"

דניאל פרץ ספג מכדור קרן ב-1:1 של סאות'המפטון, באנגליה ביקרו: "לא טובים בהגנה על הסיטואציות האלה". וגם: הציון של השוער והאוהד שפרץ למגרש

|
דניאל פרץ נכנע (IMAGO)
דניאל פרץ נכנע (IMAGO)

אחרי ששמר על רשת נקייה במשחק הקודם, דניאל פרץ ספג היום (ראשון) ב-1:1 של סאות’המפטון מול פורטסמות’. הקבוצה של השוער הישראלי הובילה, אך בדקה ה-77 ספגה שוויון מכדור קרן שבלבל את אקס מכבי תל אביב ונכנס לרשת שלו.

ב-BBC, דניאל פרץ קיבל ציון פחות טוב עם 5.82. ג'ו טסם, קשר סאות’המפטון לשעבר, התייחס להתמודדות של השוער וקבוצתו עם המצבים הנייחים: “ספגנו כל כך הרבה שערים ממצבים נייחים וזה מתחיל להיות קצת בעיה. אפשר להימנע ממצבים כאלה בהרבה דרכים על ידי הימנעות מהקרן, אבל לא היינו מספיק טובים בהגנה על המצבים האלה”.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

המצבים הנייחים מעיניי מאמן סאות’המפטון

מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, דיבר בסוף המשחק: “יש לי רגשות מעורבים. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מסיימים את המשחקים האלה. ידענו שזה הולך להיות קרב ונלחמנו לאורך כל המשחק”.

אקרט המשיך והתייחס גם כן למצבים הנייחים: “ספגנו מכדור קרן, צריך לנהל את הרגעים האלה גם אחרי שהם קורים”, והעביר גם מסר אופטימי: “כן עשינו את זה הרבה יותר טוב מאשר במשחקים הקודמים”.

הרגע הביזארי במשחק

מחוץ לחלק המקצועי, במהלך ההתמודדות נרשם אירוע ביזארי בו אוהד פורטסמות’ פרץ לדשא וחגג מול הקהל של סאות’המפטון ודניאל פרץ בפארטון פארק. השוער נראה מתעלם מאותו אוהד ומרוכז בשלו. אחר כך כוחות האבטחה התערבו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */