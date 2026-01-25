עידן לייבה ישפוט את עירוני ק"ש נגד מכבי ת"א

למרות שהמחוזר ה-20 עדיין לא הגיע לסיומו, כשגם בית”ר ירושלים ושתי התל אביביות עוד צריכות לעלות לכר הדשא, פורסמו היום (ראשון) שיבוצי השופטים למחזור ה-18 בליגה העל. במוקד: עידן לייבה ישפוט את המשחק בבלומפילד בין מכבי ת”א ועירוני ק”ש, כשמי שיעזרו לו הם אבי גולדשטיין, ישראל פלדמן ואביב קליין. ב-VAR יהיו גל ליבוביץ’ ונאאל עודה.

למשחק שיפתח את המחזור, בין הפועל ת”א ומכבי נתניה, שובץ נאאל עודה, כשאוראל גרינפלד ינהל את ההתמודדות של בין ריינה והפועל ב”ש. ספיר ברמן תשפוט את המשחק שיפגיש את בני סכנין והפועל ירושלים, כשאת ההתמודדות בין בית”ר ירושלים והפועל חיפה ינהל שניר לוי.

מכבי חיפה תשוב לסמי עופר ותקווה לחזור לנצח כשהיא תפגוש את עירוני טבריה, במשחק אשר ינהל עומר בירן. אביעד שילוח שובץ לקרב בין הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד שיתקיים באצטדיון המושבה.