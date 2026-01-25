אחרי שבעה משחקים: ססואולו שבה לנצח עם 0:1

בערב יחכו לנו שניים ממפגשי הענק בליגה האיטלקית אך קודם לכן, המחזור ה-22 בסרייה א’ נמשך היום (ראשון), כשססואולו הצליחה לגבור 0:1 על קרמונזה. בהמשך, אטאלנטה תארח את פארמה וגנואה את בולוניה, כשלמנה העיקרית יהיו המפגשים בין יובנטוס לנאפולי ורומא למילאן.

ססואולו – קרמונזה 0:1

ברחה מהתחתית: 0:1 לססואולו על קרמונזה

הנרוורדי הצליחו לקטוע רצף של שבעה משחקים בהם הם לא ניצחו, כשהרוחות נשבו על כך מהפתיחה בה הגריגורוסי נלחצו אחורה ואמיל אאודרו הותיר את התוצאה על כנה בזכות הצלה גדולה לנגיחה של לוקה מורו עם הפתיחה. לא עבר זמן רב ושוער האורחת עצר גם את ארמנד לוריינטה, לפני שאליו פאדרה הגיח אל הריבאונד וקבע את תוצאת הסיום כבר בדקה השלישית.