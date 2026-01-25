פרץ וסאות'המפטון סיימו ב-1:1 עם פורטסמות'

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# המחזור ה-29 בצ’מפיונשיפ הביא לנו עוד משחק של דניאל פרץ, שפתח בין הקורות ב-11 של סאות’המפטון שסיימה ב-1:1 עם פורטסמות’. השוער הישראלי וחבריו עלו ליתרון ראשונים מגול של לאו סקינזה בדקה ה-57, אך אבו אדמס השווה עבור היריבה (77’) ופרץ ספג לאחר שבמחזור שעבר הצליח לשמור על שער נקי.

# רועי קהת פתח בהרכב של סומגאיט במחזור ה-17 בליגה האזרית, והשלים 74 דקות בהפסד 2:1 של קבוצתו לטוראן טובוז. קבוצתו של הקשר הישראלי נקלעה לפיגור בדקה ה-13, השוותה מגול עצמי בדקה ה-61 וספגה פעם נוספת בדקה ה-69.