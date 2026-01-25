יום ראשון, 25.01.2026 שעה 16:30
כדורגל ישראלי

פרץ וסאות'המפטון סיימו ב-1:1 עם פורטסמות'

השוער הישראלי לא הצליח לשמור על שער נקי במסגרת הצ'מפיונשיפ, קבוצתו עלתה ליתרון ראשונה אך ספגה שוויון. 74 דקות לרועי קהת בהפסד של סומגאיט

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# המחזור ה-29 בצ’מפיונשיפ הביא לנו עוד משחק של דניאל פרץ, שפתח בין הקורות ב-11 של סאות’המפטון שסיימה ב-1:1 עם פורטסמות’. השוער הישראלי וחבריו עלו ליתרון ראשונים מגול של לאו סקינזה בדקה ה-57, אך אבו אדמס השווה עבור היריבה (77’) ופרץ ספג לאחר שבמחזור שעבר הצליח לשמור על שער נקי.

# רועי קהת פתח בהרכב של סומגאיט במחזור ה-17 בליגה האזרית, והשלים 74 דקות בהפסד 2:1 של קבוצתו לטוראן טובוז. קבוצתו של הקשר הישראלי נקלעה לפיגור בדקה ה-13, השוותה מגול עצמי בדקה ה-61 וספגה פעם נוספת בדקה ה-69.

