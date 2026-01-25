יום ראשון, 25.01.2026 שעה 16:14
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ימאל וקנסלו ב-11 של פליק למשחק מול אוביידו

17:15 חי בערוץ ONE: ראפיניה יעלה בהתקפת ברצלונה לצד לבנדובסקי ודני אולמו. גם פרנקי דה יונג, אריק גרסיה, פאו קובארסי ומארק קסאדו יפתחו בהרכב

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

אחרי 43 ימים של משחקים מחוץ לקאמפ נואו, ברצלונה חוזרת הביתה. הקטלונים יארחו היום (ראשון) את אוביידו במחזור ה-21 של הליגה הספרדית והמשחק יעובר בשידור חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גריסה, ז’ואאו קנסלו, פאו קובארסי, אריק גרסיה, ג’רארד מרטין, מארק קסאדו, פרנקי דה יונג, לאמין ימאל, דני אולמו, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הרכב אוביידו: ארון אסקנדל, דויד קרמו, דויד קוסטס, לוקאס אהיחאדו, חאבי לופס, קוואסי סיבו, סנטיאגו קולומבאטו, הייסם חסן, איליאס שאירה, פדריקו ויניאס ואלברטו ריינה.

בארסה הגיעה למשחק אחרי הניצחון 2:4 על סלביה פראג בליגת האלופות, אבל במחזור האחרון בליגה היא הפסידה 2:1 לריאל סוסיאדד. למעשה הבאסקים עצרו את המכונה של האנזי פליק אחרי רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

הבלאוגרנה החלו את המשחק במקום השני ובמרחק שתי נקודות מהמוליכה (לפחות זמנית) ריאל מדריד, לה משחק אחד יותר. ניצחון כמובן יחזיר את בארסה לפסגה לפני מחזור הסיום המכריע והדרמטי של ליגת האלופות ביום רביעי, בו הקטלונים יארחו את קופנהאגן הדנית. פדרי ופראן טורס הפצועים נעדרים משורות המארחים.

אוביידו הגיעה לקאמפ נואו מהמקום האחרון בליגה הספרדית. הניצחון האחרון של העולה החדשה היה 1:2 על ולנסיה בסוף חודש ספטמבר, ומאז עברו כבר 14 משחקים ללא ניצחון.

