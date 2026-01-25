אוטובוסים חוסמים כבישים, שוטרים הוצבו בבתים

היערכות ביטחונית חסרת תקדים נרשמת באשדוד לקראת המשחק הערב בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים, שייערך באצטדיון י”א הערב (ראשון, 20:15), זאת לאחר סאגה ארוכה סביב מיקום קיום המשחק וההחלטה הסופית לארח אותו בעיר הנמל.

לא פחות משלושה מעגלי בדיקת כרטיסים לפני הכניסה ליציע ממתינים, כמו כן כל שכונת המגורים המקיפה את האצטדיון נחשבת לאיזור סטרילי וסגור, כשהכניסה תתאפשר החל מהשעה 18:00.

כבר משעות הצהריים החלה היערכות שיא של המשטרה וכוחות האבטחה באזור האצטדיון. עשרות שוטרים ומאבטחים נפרסו במתחם ובסביבתו הקרובה, כאשר דגש מיוחד ניתן למניעת עלייה של אוהדים לגגות הבתים הסמוכים. שוטרים הוצבו בין הבניינים הסובבים את האצטדיון, ויתבצעו סיורים רציפים לאורך כל שעות הערב.

היערכות שיא סביב האצטדיון

כחלק מתוכנית האבטחה, הכבישים המובילים לאזור האצטדיון נחסמו לכניסת כלי רכב, באמצעות הצבת אוטובוסים ומיניבוסים, במטרה למנוע התקהלות חריגה ולשמור על צירי תנועה סטריליים. במקביל, צוותי האבטחה שהגיעו לעיר עברו תדריך בטיחות ממושך, במסגרתו קיבלו מפת פריסה מדויקת של המאבטחים בכל נקודות המפתח, כולל סביב הבניינים והשטחים הפתוחים.

במשטרה מדגישים כי מדובר בהיערכות רחבה מהרגיל, שנועדה להבטיח את שלום הציבור, השחקנים והצוותים המקצועיים, ולאפשר את קיום המשחק כסדרו. באשדוד מקווים כי עם סיום ההכנות והאבטחה המוגברת, הערב יעבור ללא תקלות חריגות, והפוקוס יחזור אל הדשא.