יום ראשון, 25.01.2026 שעה 14:42
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2919-2122לאציו9
2633-2221אודינזה10
2531-2422קליארי11
2328-2321ססואולו12
2328-2021קרמונזה13
2322-1421פארמה14
2340-2122טורינו15
2029-2221גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

התפקיד החדש של אברהם גרנט בכדורגל האיטלקי

מגיע לאיטליה: המאמן הבכיר מונה לראש מערך הכדורגל של יובה סטאביה, וייכנס לתפקיד אסטרטגי חדש שיציב אותו בלב קבלת ההחלטות המקצועיות של המועדון

|
אברהם גרנט (IMAGO)
אברהם גרנט (IMAGO)

תפקיד חדש. אברהם גרנט מונה לראש מערך הכדורגל של יובה סטאביה, וייכנס לתפקיד אסטרטגי חדש שיציב אותו בלב קבלת ההחלטות המקצועיות של המועדון האיטלקי. המועדון הודיע רשמית על הצטרפותו של המאמן והאיש המקצוע הישראלי לתפקיד Head of Football Operations, במסגרתו יהיה אחראי על ניהול התחום הספורטיבי ועל ייעול ההתנהלות הארגונית.

גרנט, שכבר שימש עד כה כיועץ למועדון, ירחיב כעת את סמכויותיו ויפקח על כלל הפעילות המקצועית הקיימת. המהלך נועד ליצור סדר, לחדד תהליכים ולשפר את היעילות הכוללת של המערכת, כחלק מתהליך עומק שעובר המועדון בשנים האחרונות. במסגרת תפקידו החדש, גרנט יחליף את דן ג'יי מקלורי ואלברטו ליבנורי, ויהפוך לדמות המרכזית בכל הנוגע להחלטות אסטרטגיות בצד הספורטיבי.

ניסיון בין-לאומי כחלק מתהליך צמיחה

המינוי של גרנט משתלב בתפיסה רחבה יותר של יובה סטאביה, שמבקשת לבנות מודל ניהולי מודרני, יציב ובר קיימא, תוך הסתמכות על ניסיון בינלאומי מוכח. לגרנט קריירה ארוכה ומגוונת בכדורגל העולמי, הן כמאמן והן כאיש ניהול, עם תחנות בולטות בצ'לסי, ווסטהאם, פורטסמות' ונבחרת ישראל. לאורך השנים הוא נודע ביכולתו לעבוד הן עם סגלים צעירים והן עם קבוצות עתירות כוכבים.

אברהם גרנט (IMAGO)אברהם גרנט (IMAGO)

שיא הקריירה של גרנט נרשם עם ההעפלה לגמר ליגת האלופות עם צ'לסי, הישג שחיזק את מעמדו בזירה האירופית. מעבר לכך, שמו נקשר לא פעם בגישה ניהולית שמדגישה יצירת ערך, חשיבה ארוכת טווח ויציבות מקצועית. במועדון מאמינים כי אלו בדיוק הכלים הנדרשים בשלב הנוכחי של ההתפתחות.

מנכ"ל יובה סטאביה, מרקו סנטורי, בירך על המינוי וציין כי במועדון נרגשים לצרף את גרנט לפרויקט. לדבריו, גרנט מביא איתו משמעת ניהולית וידע כדורגל ברמה הגבוהה ביותר, שילוב שאמור לסייע למועדון להתקדם לשלב הבא הן מקצועית והן ארגונית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
