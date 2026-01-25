יום ראשון, 25.01.2026 שעה 16:03
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"לא רציתי שספר יבעט, זה לא היה מתוכנן"

אדהם האדיה, מאמן בני ריינה, בראיון ל"שיחת היום": "הקבוצה לא מספיק מאוזנת, נצרף עוד 2-3 שחקנים". וגם: סיכויי ההישארות של המועדון בליגת העל

|
אנטוניו ספר כובש (עמרי שטיין)
אנטוניו ספר כובש (עמרי שטיין)

לאחר הניצחון אתמול (שבת) 0:1 על הפועל חיפה, בני ריינה התקרבה אל עבר המקום ה-12 בטבלה שמוביל להישארות. מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, התראיין היום ל”שיחת היום” של ONE לגבי סיכויי הישארות של הקבוצה ומצב הסגל הנוכחי.

ניצחון חשוב אתמול, קירבתם את עצמכם לעוד קבוצה, יש 4-5 קבוצות שדי קרובות בנקודות, איך אתה מעריך את הסיכויים שלכם אחרי אתמול?
”מצב 'קשה עדיין, לא הכי טוב שיש, אבל אנחנו עובדים קשה, מתמודדים, לא מרימים ידיים, בכל משחק שאנחנו באים משתדלים לעשות הכל. יש 4-5 קבוצות בכל הבלגן הזה וזה חשוב לליגה, למאבקים”.

קיבלת אתמול בחזרה את אנטוניו ספר וכמה דקות אחרי הוא עזר. הוא יכול להשאיר אותכם בליגה?
”שחקן מאוד איכותי, טוב לחדר הלבשה גם, מקצוען, הוא יכול לחבר דברים אצלנו. אם הוא ייכנס לכושר הוא יכול לקחת את הקבוצה עליו”.

קיבלת את ההחלטה שהוא יבעט אתמול פנדל. 
”האמת שלא לקחתי את ההחלטה ולא רציתי שהוא יבעט. שחקן שלא שיחק 4 חודשים. יש לנו בועט קבוע, ראיתי שספר עם הכדור, השחקנים נתנו לו, אז לא התערבתי. אני אוהב שחקנים שלוקחים על עצמם. ברגע שהשחקן תפס את הכדור והבועט הקבוע, אווסו, לא בא אליו, אין מה להתערב”.

איך אתה רואה קדימה את המאבק שלכם?
”אנחנו בתמונה, אנחנו מאמינים שזה אפשרי ושאנחנו יכולים לעשות את זה. ניצחנו את המאבקים הישירים מול הפועל ירושלים, הפועל חיפה, ק”ש, אנחנו מתמודדים יפה. כשניכנס לפלייאוף יהיו לנו מאבקים ישירים”.

בשבוע הבא יש לכם מפגש קשה מול באר שבע.
”אמרתי היום באסיפה לשחקנים שאנחנו צריכים לקבל נקודות מהגדולות. אנחנו מאמינים שבשבת אנחנו יכולים לבוא נגד באר שבע ולנצח”.

אם אתה צריך לבחור משחק לנצח אותם, בליגה או בגביע, מה אתה בוחר?
”את הליגה, ברור”.

אתם הולכים להביא עוד רכש?
”כן. הקבוצה לא מספיק מאוזנת בכמה עמדות. צירפנו את דמשקאן, ספר חזר, ונצרף עוד 2-3 שחקנים”.

השוער שלכם ליאור גליקליך היה מצוין. גד עמוס עכשיו עזב את הקבוצה.
”אימנתי את גד ושיחקתי איתו גם, הוא אחלה בחור, מקצוען, אבל בכדורגל פחות יש מקום לרגשות”.

