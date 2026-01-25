"לא רציתי שספר יבעט, זה לא היה מתוכנן"

לאחר הניצחון אתמול (שבת) 0:1 על הפועל חיפה, בני ריינה התקרבה אל עבר המקום ה-12 בטבלה שמוביל להישארות. מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, התראיין היום ל”שיחת היום” של ONE לגבי סיכויי הישארות של הקבוצה ומצב הסגל הנוכחי.

ניצחון חשוב אתמול, קירבתם את עצמכם לעוד קבוצה, יש 4-5 קבוצות שדי קרובות בנקודות, איך אתה מעריך את הסיכויים שלכם אחרי אתמול?

”מצב 'קשה עדיין, לא הכי טוב שיש, אבל אנחנו עובדים קשה, מתמודדים, לא מרימים ידיים, בכל משחק שאנחנו באים משתדלים לעשות הכל. יש 4-5 קבוצות בכל הבלגן הזה וזה חשוב לליגה, למאבקים”.

קיבלת אתמול בחזרה את אנטוניו ספר וכמה דקות אחרי הוא עזר. הוא יכול להשאיר אותכם בליגה?

”שחקן מאוד איכותי, טוב לחדר הלבשה גם, מקצוען, הוא יכול לחבר דברים אצלנו. אם הוא ייכנס לכושר הוא יכול לקחת את הקבוצה עליו”.

קיבלת את ההחלטה שהוא יבעט אתמול פנדל.

”האמת שלא לקחתי את ההחלטה ולא רציתי שהוא יבעט. שחקן שלא שיחק 4 חודשים. יש לנו בועט קבוע, ראיתי שספר עם הכדור, השחקנים נתנו לו, אז לא התערבתי. אני אוהב שחקנים שלוקחים על עצמם. ברגע שהשחקן תפס את הכדור והבועט הקבוע, אווסו, לא בא אליו, אין מה להתערב”.

איך אתה רואה קדימה את המאבק שלכם?

”אנחנו בתמונה, אנחנו מאמינים שזה אפשרי ושאנחנו יכולים לעשות את זה. ניצחנו את המאבקים הישירים מול הפועל ירושלים, הפועל חיפה, ק”ש, אנחנו מתמודדים יפה. כשניכנס לפלייאוף יהיו לנו מאבקים ישירים”.

בשבוע הבא יש לכם מפגש קשה מול באר שבע.

”אמרתי היום באסיפה לשחקנים שאנחנו צריכים לקבל נקודות מהגדולות. אנחנו מאמינים שבשבת אנחנו יכולים לבוא נגד באר שבע ולנצח”.

אם אתה צריך לבחור משחק לנצח אותם, בליגה או בגביע, מה אתה בוחר?

”את הליגה, ברור”.

אתם הולכים להביא עוד רכש?

”כן. הקבוצה לא מספיק מאוזנת בכמה עמדות. צירפנו את דמשקאן, ספר חזר, ונצרף עוד 2-3 שחקנים”.

השוער שלכם ליאור גליקליך היה מצוין. גד עמוס עכשיו עזב את הקבוצה.

”אימנתי את גד ושיחקתי איתו גם, הוא אחלה בחור, מקצוען, אבל בכדורגל פחות יש מקום לרגשות”.