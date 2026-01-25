יום שלישי, 27.01.2026 שעה 07:15
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
331325-158517הפועל אילת
301323-152117מכבי רחובות
301327-149817עירוני נהריה
281341-138717הפועל חיפה
271429-155917מכבי אשדוד
251329-138417א.ס. רמה"ש
251348-130916מ.כ. עוטף דרום
241540-149117הפועל מגדל העמק
241401-133717מכבי פ"ת
231291-128415אליצור אשקלון
221440-138417אליצור יבנה
211448-134516מכבי קריית גת
211317-121215אליצור שומרון
191422-132217מכבי חיפה
191319-115215מכבי מעלה אדומים
191534-136417מ.ס צפת

יבנה החליפה מאמן, קרית גת הביאה סנטר ותיק

הקבוצה מהשפלה פיטרה את יאיר גבירץ, שמשלם את מחיר ההפסדים האחרונים, קובי חסון יחליף אותו. אלכס צ'וברביץ' עזב את נהריה ויצטרף לקבוצה מהדרום.

|
אלכס צ'וברביץ' (באדיבות המועדון)
אלכס צ'וברביץ' (באדיבות המועדון)

אליצור יבנה בכדורסל נמצאת בתקופה רעה. לקבוצה מהשפלה מאזן של 11:6 בליגה הלאומית, כאשר הפסידה בשישה משמונת משחקיה האחרונים. ביום שישי האחרון נוצחה בביתה 77:76 על ידי מכבי פתח תקווה, למרות שהובילה בשבע נקודות שתי דקות לסיום. 

בעקבות ההפסדים המאמן, יאיר גבירץ, סיים את תפקידו והקבוצה הודיעה כי קובי חסון יחליף אותו באופן מיידי. המאמן החדש אימן בשנים האחרונות את מכבי רחובות. המשחק הקרוב של יבנה, ביום שלישי, יהיה נגד לא אחרת מאשר האקסית של חסון, רחובות.

חסון אמר לאחר החתימה:  "אני שמח ונרגש להצטרף לאליצור יבנה. מדובר במועדון עם מסורת ושאיפות, ואני מגיע עם הרבה מוטיבציה לעבוד קשה יחד עם השחקנים והצוות. אני מאמין ביכולת להשתפר, צעד אחר צעד, ולהציג כדורסל מחויב ותחרותי. מצפה כבר להתחיל בעבודה".

שחקני אליצור יבנה (לאוניד קייזרמן) (מערכת ONE)שחקני אליצור יבנה (לאוניד קייזרמן) (מערכת ONE)

סנטר חדש לקרית גת 

במקביל, הסנטר אלכס צ'וברביץ' סיכם בא.ס אשקלון/קרית גת ולבקשתו שוחרר מעירוני נהריה. הסנטר הותיק (38, 2.11) שיחק בנהריה בארבע העונות האחרונות. הוא התחיל את הקריירה בכלל כשחקן כדורעף ורק בגיל 18 עשה הסבה לכדורסל. צ'וברביץ' זכה באליפות המדינה עם מכבי חיפה בעונת 2012/13 ושיחק בקבוצות רבות בישראל, ביניהן מכבי אשדוד, הפועל עפולה, הפועל חולון, אליצור נתניה ואליצור יבנה.

בנהריה הודיעו: "שחקן הקבוצה אלכס צ’וברוביץ’ ביקש להשתחרר ובכך לסיים פרק של למעלה מארבע עונות במדי הסגול־לבן. אלכס, המשחק בקבוצה מאז עונת 22\2021, הפך עם השנים לבן בית בעיר ונכנס ללב של כולנו. אלכס יישאר תמיד חלק ממשפחת המועדון, ואנו מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
