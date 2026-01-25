יום ראשון, 25.01.2026 שעה 13:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"ליואב כץ יש חלק גדול בכישלון של הפועל חיפה"

פרשן רדיו חיפה, אלי לוונטל, דיבר ב"שיחת היום": "אי אפשר גם למנות מאמן צריך וגם לא לתת לו כלים מינימליים. גל אראל לא ידע להחזיר שחקנים לכושר"

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

הפועל חיפה המשיכה להידרדר אתמול (שבת) עם הפסד שני רצוף ומשחק שישי ברציפות ללא ניצחון. מכבי בני ריינה ניצחה 0:1 את האדומים מהכרמל במה שהיה המשחק האחרון של גל אראל המפוטר. פרשן רדיו חיפה, אלי לוונטל, דיבר על המשבר של הפועל חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יואב כץ מצטער שלא השאיר את רוני לוי לעוד עונה? הוא פנה בשבועות האחרונים כמה פעמים לרוני לוי והציע לו סכומים שלא שילם אף פעם למאמן.
“כץ אמר בתחילת העונה לבקרה או להתאחדות שהוא לא מתכוון להשקיע העונה. אי אפשר גם למנות מאמן צעיר וגם לא לתת לו כלים מינימליים, אז בוא נגיד שלכץ יש חלק גדול מאוד בכישלון.

“גל אראל הרוויח את הפיטורים שלו ביושר. הוא לא הצליח לייצב הרכב של 7-8 שחקנים קבועים. הבעיה הכי גדולה שלו הייתה שהיכולת שלו הייתה מינימלית בלהחזיר שחקנים לכושר. במשחקים האחרונים איסט משחק נגד הפועל חיפה, לא איתה. אותו דבר אופק ביטון, שהתחיל את העונה עם שערים ובישולים, לא עושה שום דבר. אראל לא הצליח להרים אותם בחזרה, לא יודע להחזיר שחקנים לכושר”.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

“הפועל חיפה יכולה להישאר בליגה”

חיים סילבס לא היה האופציה הראשונה של יואב כץ, הוא דיבר עם רוני לוי, אחר כך עם מרקו בלבול.
“היתרון הגדול שלו זה שהוא מכיר את יואב כץ. כל מאמן אחר שהיה נכנס ואז היה שומע שיואב אומר יום אחרי המשחק שהחילופים לא היה טובים, זה היה בשבילו כמו בוקס לפנים. אם סילבס ישפר כמה שחקנים בהפועל חיפה, ימצא לקבוצה הרכב סביר ויילך איתו לאורך דרך, הפועל חיפה היא ברמה של אשדוד, הפועל ירושלים ואפילו ברמה של ק”ש והיא יכולה להתמודד ולהישאר בליגה.

“אני מקווה, מאמין ומעריך שסילבס יכול לעשות את זה. הוא צריך להחזיר שחקנים שירדו בכושר לכושר נורמלי. כץ הביא שני שחקנים זרים, סרבי וגאורגי. אתמול שניהם שיחקו בהרכב, אני מקצועית אומר – שני שחקנים לא רעים, אבל לפי המשחק של אתמול, זה מעט מדי, זה רק משחק אחד, שניהם לא יביאו את הבשורה, אף אחד מהם לא שחקן שובר שוויון”.

סילבס ישאיר את הפועל חיפה בליגה או יירד איתה ללאומית?
”משאיר, אני חושב שהיא לא הקבוצה הגרועה בליגה מבחינת חומר השחקנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */