הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE: עוקץ הכרטיסים הגדול, מה ברק יצחקי מכין למ.ס אשדוד ומה קורה במכבי תל אביב לפני הדרבי מחר? גידי ליפקין ורז אמיר | 25/01/2026 13:00 התורים בכניסה לבלומפילד (פרטי) עוקץ הכרטיסים הגדול, מה ברק יצחקי מכין למ.ס אשדוד ומה קורה במכבי תל אביב לפני הדרבי? כל זאת ועוד בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורטהתוכנית "שיחת היום" של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו.